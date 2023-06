Roma, Zazzaroni: "Sconfitta che vale una vittoria"

L'opinione dell'editorialista del Corriere dello Sport

01-06-2023 09:42

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato così la sconfitta in finale di Europa League della Roma: “Che gli vuoi dire? Hanno dato tutto, molto più di quello che avevano in corpo. E cosa vuoi dire a Mourinho – prosegue il giornalista – che è stato capace di trascinare questa squadra là dove Barcellona, United, Juventus e altre big scese dalla Champions non sono riuscite a presentarsi. Una sconfitta che vale una vittoria, per tutto quello che si porta dietro e dentro. Non finirò mai di rigraziare Mourinho per questi due anni chiusi all’ultimo, per la competitività che ha garantito a una squadra piena di difetti tecnici e di vuoti, ma ricca di cuore, di voglia di far bene. Una squadra per certi versi indimenticabile”.