Romano Floriani Mussolini verso la Feralpi Salò: sui social si scatena il putiferio

Il giovane terzino della Lazio, Floriano Mussolini, potrebbe lasciare la Capitale e giocare nella squadra che ha sede nel luogo in cui fu istituita la Repubblica Sociale Italiana

27-06-2023 22:27

La carriera di Romano Floriani Mussolini non sarà mai come quella di tutti gli altri calciatori. Il nome che porta sulla maglietta è di quelli davvero pesanti da indossare in Italia ed a volte le incredibili ed imprevedibili strade del mercato creano delle situazioni che possono sembrare al limite del paradossale.

Mussolini verso Salò: corsi e ricorsi storici

Quella che per qualcun altro sarebbe una normale notizia di mercato per Romano Floriani Mussolini non è così. Nelle ultime ore il giovane terzino della Lazio è stato al centro di voci di mercato che vorrebbero il giocatore diretto verso la Feralpi Salò, formazione che milita nel campionato di serie B. Fin qui sarebbe tutto normale se non fosse che mette insieme il pronipote di Benito Mussolini e Salò, sede della Feralpi ma anche il luogo in cui fu istituita la Repubblica Sociale Italiana 80 anni fa.

Floriani Mussolini in cerca di una chance

Sebbene sia difficile concentrarsi solo sul calcio, la realtà racconta che Floriani Mussolini nelle ultime stagioni si è messo in grande evidenza con la maglia della Lazio al punto che la società del presidente Claudio Lotito gli ha confermato la fiducia ed ha deciso di rinnovare il suo contratto fino al 2026. Ma in questo momento il giocatore ha anche bisogna di mettersi alla prova con un campionato professionistico, nella Lazio sarebbe chiuso da Lazzari e Hysaj e per questo si valuta la strada del prestito con il Catanzaro, neopromosso in serie B, che ha chiesto informazioni e poi con la Feralpi Salò che invece nega l’esistenza di una trattativa.

Floriani Mussolini verso la Feralpi: social in fermento

La notizia di un interessamento della Feralpi Salò per Romano Floriani Mussolini, figlio della politica Alessandra, ha scatenato un’immediata reazione sui social. Il cognome pesante porta con sé anche tanti giudizi forti e negativi, anche se la maggior parte dei commenti sembrano essere più ironici puntando proprio sul ricorso storico che porterebbe Mussolini a Salò, con l’evidente legame della Repubblica Sociale: “Viviamo in una simulazione e ogni giorno si fa più complessa”, scrive Maguar. Mentre Fried commenta: “A questo punto mi auguro che non vada mai a giocare nel Loreto Calcio”. Per Nicola invece si tratta semplicemente di “un’operazione nostalgia”. E Marco: “Ho già dovuto leggere del numero 88 vietato sulle maglie, ditemi che almeno questa è fake”.