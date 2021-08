Ronaldo-Juve, rottura totale: attesa l'offerta del City

Quello di Cristiano Ronaldo potrebbe clamorosamente essere un futuro ancora tutto da scrivere. Da giorni il suo nome è balzato alle cronache in ottica calciomercato e, a dare ulteriore vigore ai vari rumors, è stato il blitz a Torino di Jorge Mendes.

Il super agente lusitano, che da sempre cura gli interessi del fuoriclasse della Juventus, è arrivato a Torino nella giornata di mercoledì innescando un autentico rompicapo che coinvolge Madama, il calciatore e un Manchester City che starebbe spingendo per assicurarsi CR7.

13:55 – INCONTRO JUVE-MENDES: CR7 NON PARTIRA’ A ZERO

Il primo passaggio della convulsa giornata vissuta giovedì in casa Juve è l’incontro andato in scena tra Mendes e i vertici dirigenziali bianconeri: Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini. Il summit col procuratore del lusitano è stato voluto dalla stessa Juventus che, infastidista dall’atteggiamento di Mendes, ha chiesto chiarimenti all’agente. La Juventus ha ribadito la sua posizione: il club bianconero non libererà Cristiano Ronaldo a zero.

14:00 – REBUS RONALDO-JUVE: SULLO SFONDO IL CITY

A far vacillare e a rischiar di sgretolare il matrimonio tra CR7 e la Juve, le sirene provenienti da Manchester sponda City: il club allenato da Pep Guardiola, infatti, starebbe insistendo per far suo Ronaldo. Ma come detto, vista la linea tracciata dal club piemontese, per strappare Ronaldo alla Signora servirà un’offerta convincente (la richiesta è di 28 milioni).

22.00 – JUVE-CR7, AVVENTURA AGLI SGOCCIOLI

Secondo ‘Sky Sport’, l’avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus sarebbe davvero agli sgoccioli. Venerdì sarà la giornata decisiva per il possibile addio del portoghese da Torino.

22.29 – ROTTURA TOTALE TRA LA JUVE E CRISTIANO RONALDO

La rottura tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è ormai insanabile, domani sarà la giornata decisiva per il trasferimento del portoghese al Manchester City. I bianconeri aspettano un’offerta ufficiale per liberare CR7.

OMNISPORT | 27-08-2021 10:26