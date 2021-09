Ronaldo non si ferma più: in gol anche contro il West Ham

Cristiano Ronaldo non si ferma. Dopo i goal all’esordio contro il Newcastle e la rete in Champions contro la Young Boys, il fuoriclasse portoghese mette la firma anche all’Olimpico di Londra contro il West Ham segnando la rete del momentaneo 1-1.

Dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato Benrahma al 30′, il numero 7 del Manchester United ha impiegato appena cinque minuti per rimettere tutto in parità.

Pennellata di Bruno Fernandes e spaccata di CR7 che insacca al secondo tentativo dopo la prima parata di Fabianski. A seguire qualche secondo di attesa per il check del VAR che non ha fatto altro che ribadire la perfetta regolarità della rete del lusitano, tenuto pienamente in gioco dal centrale dei londinesi.

Nella ripresa lo United ha completato la rimonta grazie al goal di Lingard e al rigore parato da de Gea al 94′, conquistando la quarta vittoria in cinque giornate di campionato.

Per Ronaldo si tratta del quarto goal in tre partite da quando è tornato a vestire la maglia del Manchester United, il terzo in Premier League, nonché il numero 122 con la squadra nella quale aveva già giocato dal 2003 al 2009.

OMNISPORT | 19-09-2021 18:24