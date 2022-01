Rossi: "Vi svelo i miei tre titoli più importanti"

02-01-2022 10:44

Nei primi anni del 2000, Valentino Rossi ha vissuto il momento più alto della sua straordinaria carriera, vincendo diversi titoli in MotoGP. A Motorsport-Total, il Dottore ha analizzato quel periodo: “Penso di essere stato il più forte in quel frangente. Ma durante la mia lunga carriera ho avuto anche molti momenti difficili. Ci sono stati tre campionati indimenticabili che sono stati decisivi per me. Il primo è stato il 2001, quando ho vinto l’ultimo titolo della 500. Poi nel 2004, quando sono stato campione per la prima volta con Yamaha. E poi nel 2008, quando ero già un po’ più grande”.

Nel 2008 il ritorno alla vittoria del Mondiale, Rossi ha spiegato il segreto del ritorno al successo: “Di solito, dopo due anni senza grandi vittorie, la carriera di alto livello è finita. Ma passando alle gomme Bridgestone sono tornato al top. Ho lottato con Lorenzo, Stoner e Pedrosa e sono riuscito a vincere altri due campionati”.

OMNISPORT