Rottura Politano-Napoli: "Non è adatto al gioco di Spalletti"

08-06-2022 17:45

All’indomani dell’ottima prestazione in nazionale contro l’Ungheria, Matteo Politano è ufficialmente sul mercato.

Ad anticipare la rottura con il Napoli è stato l’agente dell’attaccante esterno, Mario Giuffredi, che ai microfoni di Radio Marte ha aperto all’addio del giocatore alla maglia azzurra due anni e mezzo dopo il suo arrivo dall’Inter, motivandolo con lo scarso feeling tattico con Luciano Spalletti:

“Nell’ultima parte di campionato è stato accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti, Matteo non sente più la fiducia del suo allenatore. Siamo pronti a valutare eventuali offerte, nel calcio la testa fa più delle gambe perché quando un giocatore sente la piena fiducia e non si sente messo in discussione fa di più. In nazionale sta dimostrando di giocare con la mente sgombra e le prestazioni stanno arrivando. I numeri dicono che il tipo di gioco di Spalletti si addice poco alle caratteristiche di Politano. Poi, se non arriveranno offerte all’altezza rimarremo sicuramente a Napoli e Matteo avrà la testa giusta”.

Politano potrebbe approdare al Valencia di Rino Gattuso, noto estimatore dell’attaccante: “Rino è un estimatore di Politano, prenderemmo in considerazione la destinazione Valencia, ma ci sono possibilità anche in Italia e altre piste estere. Comunque il mercato è ancora fermo, il tempo non manca”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE