Rui Patricio: "Se la Roma subisce così pochi gol è merito di tutta la squadra"

Il portiere giallorosso ha parlato ai canali ufficiali: "Real Sociedad? Dovremo affrontarla al massimo della concentrazione"

09-03-2023 17:39

L’estremo difensore della Roma Rui Patricio ha presentato, sui canali ufficiali del club giallorosso, l’andata casalinga degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad: “Sarà una bella partita per noi, condita da una meravigliosa cornice. Con l’appoggio dei nostri sostenitori faremo tutto per vincere. La Real Sociedad è una squadra difficile da affrontare, gioca un ottimo calcio e non a caso si trovano al quarto posto della Liga spagnola dietro solamente a Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid”.

E ancora: “Dobbiamo pensare a cosa fare, certamente mantenendo un atteggiamento particolarmente concentrato. Prendiamo pochi gol, è vero, ma questo è grazie al lavoro di tutta la squadra, non solo mio o della difesa. Lavoriamo tutti con grande intesa”.