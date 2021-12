Ruiz positivo al Covid, tifosi Juve in allerta: E' pronta lettera Asl?

27-12-2021 08:41

Chiamatela maledizione o se volete coincidenza ma Juve-Napoli è davvero destinata ad essere gara feconda di polemiche e veleni. Anche quest’anno, come già accadde nella passata stagione alla terza giornata, il Napoli si ritrova con due giocatori positivi al Covid in vista della sfida a Torino con i bianconeri. Zielinski ed Elmas i contagiati della volta scorsa, quando il Napoli non si presentò all’Allianz, bloccato dall’Asl, e perse 3-0 a tavolino salvo poi vincere il ricorso e ottenere la ripetizione della partita.

Il precedente della Salernitana spaventa i tifosi della Juve

Ad oggi i positivi sono Insigne e Fabian Ruiz, che si trovava in vacanza in Spagna ed è in isolamento. Al momento non ci sono allarmi ufficiali ma l’agitazione in casa Juve è già partita. C’è il precedente della Salernitana, fermata dall’Asl prima della gara con l’Udinese, che è freschissimo e c’è la paura che il Napoli possa premere per un rinvio anche per le 4 assenze legate alla coppa d’Africa.

I tifosi della Juventus temono in rinvio della gara

Solo illazioni, per ora, quanto basta però per far esplodere i social: “Prepariamoci ad una nuova, esaltante, tarantella” o anche: “Fabian Ruiz positivo al Covid19. Di conseguenza Juve-Napoli del 6 gennaio sarà rinviata di un anno luce..!!!” e ancora: “Mancheranno anche i 4 africani, per cui meglio correre ai ripari e avvertire l’ASL Napoli 1, grande alleata nei momenti difficili”

C’è chi scrive: “Sono in fase calante, hanno il terrore di venire a Torino e tornare con l’ennesima sconfitta e secondo me i casi positivi se li stanno inventando per fare come lo scorso anno… saltare la gara e rimandarla a quando staranno meglio” oppure: “Direi che interverrà più la ASL Siviglia 2″

Il web è scatenato: “La ASL la farà rinviare a quando finisce la Coppa d’Africa” e ancora: “Ruiz è in Spagna se non erro….. rischio contagio zero a meno che non mandi il virus al resto della squadra via lettera. Se trovano ancora scorciatoie e la società Juventus non prende provvedimenti vuol dire che è una società ridicola!!” e infine: “Ma ripetiamo pure l’andata visto che a noi ne mancavano parecchi”

SPORTEVAI