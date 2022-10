08-10-2022 13:08

Il pilota della Mercedes George Russell ha commentato abbattuto l’ottavo posto nelle qualifiche del Gp del Giappone: “L’ottava posizione non è certo quella in cui speravamo di qualificarci qui a Suzuka, non ci aspettavamo di essere in lotta con Red Bull e Ferrari, ma siamo molto lontani da loro e oggi abbiamo avuto una battaglia serrata con Alpine”.

“Sappiamo che la nostra vettura ha molta resistenza aerodinamica e su circuiti come questo, dove è necessario avere molta deportanza ma anche essere veloci sui rettilinei, tendiamo a perdere terreno. È un aspetto che stiamo cercando di correggere per il prossimo anno, ma ci vuole tempo per farlo. In vista della gara, credo che avremo un passo più veloce di quello che abbiamo mostrato oggi, i nostri long run nelle PL3 erano decenti, ma non sono sicuro che saranno sufficienti per competere con le prime quattro vetture domani“.