Ruud e l'amicizia con Berrettini: "Abbiamo una bromance!"

Il tennista norvegese ha parlato del legame con il collega italiano

27-03-2023 12:09

Il finalista di Roland Garros e Australian Open, Casper Ruud è stato protagonista, a Miami, di un botta e risposta con i fan.

Il norvegese ha parlato anche dell’amicizia con Berrettini.

“Io e Matteo innamorati? Non direi, siamo buoni amici e abbiamo avuto un paio di incontri molto belli durante la Laver Cup.Matteo è un bravo ragazzo ma non siamo innamorati. Definirei il nostro rapporto come una buon Bromance, questa è la parola giusta per definire il nostro rapporto”.

E poi sui suoi movimenti non sempre composti: “Sono concentrato sui tennisti e sui colpi da fondo campo, poi quando qualcuno fa una palla corta spesso mi sorprende e quindi la mia reazione istintiva è alzare le mani e correre il più velocemente possibile. Sono consapevole che non è così bella da vedere come cosa”.