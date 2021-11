Sainz raggiante e ottimista: "Gomma media rischio calcolato"

20-11-2021 17:12

Per la terza volta consecutiva, Carlos Sainz fa meglio di Charles Leclerc in qualifica.

In Qatar il pilota spagnolo della Ferrari, che in Brasile aveva ottenuto un brillante terzo posto nella Sprint Race, partirà dalla terza fila con il settimo tempo. Nulla di entusiasmante, ma comunque un risultato migliore rispetto all’opaco 13° posto di Charles Leclerc.

Al termine delle prove ufficiali a Losail, Sainz, che ha visto premiata la scelta di scendere in pista con la gomma media (contro la rossa di Leclerc) si è dichiarato moderatamente soddisfatto e ottimista in vista della gara:

“Non mi sono mai trovato bene con la gomma gialla, ho preso un rischio ed è andata bene – ha detto Sainz a ‘Sky Sport F1’ – Vedremo se sarà un vantaggio anche in gara, magari non in partenza, ma dopo 5-10 giri potrebbe pagare. Alla fine ho anche cercato di andare oltre il limite, ma non ci sono riuscito“.

L’ex McLaren non ha però nascosto le difficoltà incontrate dal team: “Alpine, AlphaTauri, McLaren sono poco distanti, mentre negli altri weekend avevamo margine: non sappiamo il perché”.

OMNISPORT