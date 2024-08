Dia e Salernitana addio al veleno, è successo di tutto all’Arechi: offese, cori, fischi ed esultanze polemiche

È rottura totale tra il senegalese e i tifosi granata, che in occasione del penalty gli hanno dato le spalle: imminente il passaggio alla Lazio

La rottura tra Dia e la Salernitana è ormai irreversibile. Il rapporto tra il giocatore senegalese e la tifoseria granata ha raggiunto un epilogo spiacevole, soprattutto dopo la partita di ieri in Coppa Italia contro lo Spezia, valida per i trentaduesimi di finale. Dia è stato uno dei protagonisti assoluti della sfida: ha segnato prima su rigore, accorciando le distanze sul 2-3, e poi ha realizzato il gol del pareggio al 93′, portando la Salernitana ai calci di rigore, poi vinti.

Tuttavia, non sono stati solo i gol a catturare l’attenzione: in entrambe le occasioni, Dia ha scelto di esultare in maniera polemica, rivolgendo gesti provocatori ai tifosi granata. Questo episodio ha accentuato ulteriormente le tensioni tra il giocatore e l’ambiente salernitano, segnando un punto di non ritorno nel loro rapporto già rovinato dalle tensioni della scorsa stagione.

Dia-Salernitana, matrimonio ai titoli di coda

Cori, fischi e tensione hanno caratterizzato la serata di Dia e i tifosi della Curva Sud della Salernitana, che hanno salutato il giocatore senegalese nel peggior modo possibile. Il rapporto tra il calciatore e la tifoseria era già deteriorato dallo scorso anno, quando Dia, dopo il fallito trasferimento al Wolverhampton nell’ultimo giorno di mercato estivo, ha mostrato segni di malcontento, offrendo prestazioni deludenti nei mesi successivi.

La situazione è peggiorata ulteriormente quando, durante la partita contro l’Udinese, il giocatore si sarebbe addirittura rifiutato di entrare in campo. Un gesto che ha portato la società a metterlo fuori rosa fino a fine stagione. A complicare ulteriormente le cose, è arrivata anche la notizia di un imminente trasferimento di Dia alla Lazio, alimentando ulteriormente il malumore tra i tifosi. Una situazione che è precipitata proprio nella gara di ieri di Coppa Italia, dove nessuno si aspettava che il senegalese potesse partire dal primo minuto.

Gol, fischi ed esultanze polemiche: la serata di Dia

Se da una parte Dia ha trascinato la Salernitana ai rigori nella sfida di Coppa Italia contro lo Spezia, dall’altra la serata è stata segnata da episodi tutt’altro che positivi con la tifoseria. Già fischiato durante il riscaldamento, il senegalese ha risposto con un’esultanza polemica dopo il gol che ha accorciato le distanze, mostrando la maglia e portando le mani alle orecchie in segno di sfida.

Un’esultanza simile si è ripetuta anche dopo il gol al 93′ che ha permesso alla squadra di agguantare il 3-3, prolungando la partita ai calci di rigore. Durante la “lotteria dei penalty”, Dia ha trasformato il suo rigore, ma la Curva Sud, in segno di protesta, gli ha voltato le spalle al momento della battuta, evidenziando ulteriormente la frattura tra il giocatore e i tifosi. Dunque, se questa è stata la sua ultima gara con la maglia della Salernitana, si tratta sicuramente di un addio amaro e da non ricordare.

Dia-Lazio, affare in dirittura d’arrivo

Sembra ormai tutto pronto per il trasferimento di Dia alla Lazio. Proprio oggi, martedì 13 agosto, è previsto un incontro tra l’agente del giocatore e il club biancoceleste per definire gli ultimi dettagli economici. La partenza del senegalese appare dunque imminente: dopo due stagioni a Salerno, Dia si appresta a lasciare il club con uno score di 20 gol in 51 partite, a cui si aggiungono sei assist. Da annotare anche la doppietta realizzata ieri nella sfida di Coppa Italia contro lo Spezia.