Salernitana e Lecce ok, pari Frosinone e stop Spal

La Salernitana si conferma in vetta alla classifica di Serie B dopo la quindicesima giornata di campionato. I campani vincono per 2-1 a Venezia grazie a una doppietta di Andre Anderson e allungano su Spal e Frosinone. Gli estensi perdono ad Ascoli, mentre i ciociari con tante assenze causa Covid sono bloccati in casa sull’1-1 dal Pordenone.

Il Lecce batte il Vicenza e risale in sesta posizione dopo due sconfitte consecutive.

Serie B, le partite del pomeriggio

Ascoli – SPAL 2-0

Cosenza – Pisa 1-1

Entella – Pescara 3-0

Frosinone – Pordenone 1-1

Lecce – Vicenza 2-1

Reggina-Reggiana 0-1

Venezia – Salernitana 1-2

OMNISPORT | 27-12-2020 17:13