Salernitana: fine corsa per Pippo Inzaghi, in pole c'è Ballardini

Nelle prossime ore l'ufficialità dell'esonero per il tecnico ex Milan, i granata sempre più ultimi dopo il ko nello scontro diretto con l'Empoli.

10-02-2024 12:52

“Mi aspettavo un altro approccio alla gara. Purtroppo al nostro primo errore prendiamo gol. Nella ripresa la reazione c’è stata, abbiamo conseguito il pareggio e stavamo schiacciando l’Empoli a caccia della vittoria. Poi c’è stata l’ingenuità del rigore. Dispiace perchè la gente e la società meritavano altri risultati. Più di metterci la faccia non posso“. Saranno queste, pronunciate ieri sera, le ultime parole di Pippo Inzaghi come allenatore della Salernitana. Deciso l’esonero del tecnico dopo il crollo all’Arechi nello scontro diretto con l’Empoli, manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare in queste ore.

Inzaghi punito dal grande ex Nicola

Singolare che a dare la mazzata definitiva alla già traballante panchina di Inzaghi sia stato Nicola, l’autore del miracolo salvezza di due anni fa. Quel miracolo che non è riuscito all’ex Milan, subentrato a Salerno a Paulo Sousa lo scorso 10 ottobre ed incapace di dare una svolta.

I campani sono ultimi in classifica con soli 13 punti in 24 partite, a sei di distacco dalla zona salvezza (con l’Udinese che peraltro ha una partita in meno e l’Hellas addirittura due). Filippo Inzaghi ha allenato la squadra per sedici partite. Soltanto due le vittorie (contro Lazio e Hellas Verona), poi quattro pareggi e dieci sconfitte. La zona salvezza è distante sei punti.

La rivoluzione di Sabatini non ha ancora dato frutti

Ad entusiasmare l’ambiente nelle scorse settimane era stato il ritorno di Walter Sabatini che, assieme a Nicola, fu l’autore della maxirimonta due stagioni fa ma finora i risultati non si sono visti nonostante un mercato invernale doc con gli arrivi di big come Jerome Boateng e Manolas.

Ballardini favorito per la panchina della Salernitana

Ballano ora diversi nomi come sostituti di Inzaghi ma in pole sembra esserci Davide Ballardini, ex Cagliari e Genoa. L’ex Spal Semplici è l’alternativa. Probabile che già in giornata si possa conoscere il nome del nuovo allenatore della Salernitana.