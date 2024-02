Salernitana-Empoli, moviola: rigore e 4 gialli, la pagella dell’arbitro

La prova di Mariani nello scontro salvezza dell’Arechi analizzata ai raggi X, il fischietto di Aprilia ha ammonito quattro giocatori di cui 3 granata

10-02-2024 06:16

Classe ’82, nato a Roma, l’arbitro Mariani ha tanti anni di esperienza: è arrivato alla direzione in Serie A nel 2015 e Rocchi non ha avuto dubbi nel preferirlo per uno scontro salvezza caldissimo come Salernitana-Empoli. Per lui è stata la nona partita di questo campionato 2023-2024 ma come se l’è cavata ieri sera all’Arechi?

Clicca qui per vedere gli highlights di Salernitana-Empoli

I precedenti di Mariani con Salernitana ed Empoli

Il bilancio della Salernitana nei match arbitrati da Mariani era positivo, con ben tre vittorie in cinque partite. L’unica sconfitta è arrivata contro l’Inter nell’anno del ritorno in Serie A. Quest’anno Mariani ha arbitrato nel match tra Verona e Salernitana. Con i toscani i precedenti erano ben ventidue partite dal 2011 ad oggi (divise tra Serie B, Serie A e Coppa Italia), perfettamente bilanciate con nove vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte. In Serie A, in nove incontri totali, si registrano solo due vittorie, con sette sconfitte.

Mariani ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Palermo con Zufferli IV uomo, Irrati al Var e Sozza all’Avar l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Maleh (E), Zanoli, Basic, Bradaric (S). Recupero: 3′ pt, 6′ st.

Salernitana-Empoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Mariani controlla sempre la gara. All’87’ Fazzini scappa a Pellegrino che lo stende in piena area: Mariani indica il dischetto, come confermato da un rapido check del VAR. Giuste le 4 ammonizioni comminate in Salernitana-Empoli.