Salernitana, Iervolino opta per la cura choc: duro attacco alla squadra

Il presidente granata ha bacchettato duramente i giocatori, colpevoli a suo dire dello scarso rendimento in campionato perché non amano la città e il club

14-12-2023 17:30

La Salernitana continua a balbettare in campionato e Danilo Iervolino decide di scuotere l’ambiente con parole di fuoco. Il presidente granata ha interrotto il silenzio stampa per attaccare duramente la squadra: “Non vuole sudare, ci sono giocatori che non amano Salerno e la Salernitana”, le parole del numero uno del club granata.

Crisi Salernitana, Iervolino attacca la squadra

Ultima in classifica con 8 punti, a -4 dall’Udinese quartultima e reduce da due sconfitte consecutive: la situazione della Salernitana è drammatica il presidente Danilo Iervolino, dopo un lungo silenzio, decide di sferzare squadra e ambiente con dichiarazioni al veleno. Il numero uno del club granata ha attaccato duramente i giocatori, accusati di non impegnarsi abbastanza e di non amare Salerno e il club che rappresenta la città.

Salernitana, Iervolino difende la campagna acquisti

“La squadra non vuole sudare”, ha detto Iervolino che poi ha assolto la dirigenza da particolari colpe in sede di mercato. “Non credo che la campagna acquisti abbia creato un disvalore rispetto a quella della scorsa stagione – ha aggiunto il presidente -. I problemi si annidano in un ambiente lacerato, non riusciamo a creare giusta armonia, ci sono giocatori che non amano Salerno e la Salernitana, non vogliono restare. Sono qui ma vorrebbero stare altrove, loro hanno disatteso tutti gli impegni”. Probabilmente la sua è un’allusione a Boulaye Dia, bomber della Salernitana nella scorsa stagione che dopo aver chiesto la cessione è rimasto controvoglia in granata.

Salernitana, Iervolino annuncia pugno duro contro i giocatori

Iervolino annuncia provvedimenti, ma soprattutto ricorda ai giocatori che un’eventuale retrocessione della Salernitana rappresenterebbe un danno anche per la loro carriera. “Con loro dobbiamo lavorare – ha continuato il presidente granata -, devono prendersi le loro responsabilità, devono giocare a Salerno per la gioia di farlo, diversamente se le cose dovessero andare male per molti di loro potrebbe essere la tomba sportiva. Avrò pugno durissimo”. Nella prossima finestra di mercato potrebbe arrivare qualche rinforzo, ma è sul piano delle motivazioni che, secondo Iervolino, deve arrivare la svolta. “Il mercato di gennaio sarà in funzione di tante variabili, in base alle entrate delle cessioni e ai prossimi risultati della squadra. Saremo più attenti a prendere giocatori con la voglia matta di starci e amare questi colori, questa città. Due anni fa ci siamo salvati, proveremo a farcela anche ora”, le parole del presidente.

Salernitana, Iervolino non incontrerà i tifosi

Iervolino ha anche annunciato che, dopo la contestazione messa in atto dagli ultras dopo la sconfitta col Bologna, non ha più intenzione di incontrare i tifosi della Salernitana. “Non ho mai offeso nessuno, rispetto e rispetterò sempre la tifoseria – ha dichiarato il numero uno del club -. Se pensavano con quegli striscioni di provocare qualcosa a loro favore hanno sbagliato di gran lunga. Domenica non potevo incontrarli, mio figlio era impaurito e pensavo alle soluzioni da adottare per la squadra. Lo avrei fatto in altri modi, ora non più”.

Salernitana, Pippo Inzaghi confermato in panchina

Infine Iervolino ha confermato Pippo Inzaghi in panchina e smentito di aver pensato alla cessione del club: “La Salernitana non è in vendita e nessuno si è fatto avanti. Sono più demotivato e meno carico, sono umano e, dunque, un po’ più spento perché la squadra non c’è, perché i risultati non arrivano e perché parte della tifoseria ha deciso di interrompere quel rapporto bellissimo che avevamo. Non mi sarei mai aspettato di vivere questa situazione, mi rimbocco le maniche e vado avanti, è la storia della mia vita. Non ho mai pensato di abbandonare”.