Salernitana Sousa esonerato, tocca a Pippo Inzaghi. I rimpianti di Paulo e di De Laurentiis

Salernitana penultima e ancora senza vittorie, Iervolino ha deciso: via Paulo Sousa, si riparte da Filippo Inzaghi, che torna in Campania dopo l'esperienza col Benevento

10-10-2023 17:31

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Un campione del mondo per la Salernitana. Salta Paulo Sousa: Iervolino decide di affidare la panchina granata a Filippo Inzaghi, che torna in Campania dopo l’esperienza a Benevento. Il portoghese ha pagato il pessimo inizio di stagione: solo tre i punti racimolati dal club campano, che finora non è mai riuscito a vincere neppure una partita, e penultimo posto in classifica.

La parabola di Paulo Sousa e il flirt col Napoli

Ingaggiato lo scorso febbraio al posto di Davide Nicola, il tecnico della miracolosa salvezza in rimonta centrata nel 2021/22, Paulo Sousa si è reso protagonista di un ottimo finale di stagione, tanto da guadagnarsi le attenzioni del Napoli campione d’Italia. Con De Laurentiis un colloquio c’è stato, facendo storcere il naso al pubblico salernitano. Alla fine, però, non se n’è fatto nulla – chissà, forse per la sfortuna di entrambi visto anche il flop di Rudi Garcia nel capoluogo campano – e Sousa è rimasto all’Arechi. Non ripetendo, però, gli stessi risultati del 2022/23. Per lui solo tre pareggi e ben cinque ko, di cui l’ultimo – fatale – per 3-0 sul campo del Monza. Iervolino ha rotto gli indugi, optando per il ribaltone in concomitanza della sosta per le nazionali.

La Salernitana riparte da Inzaghi: SuperPippo a caccia del riscatto

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma di fatto sarà Filippo Inzaghi il nuovo allenatore della Salernitana. Reduce dalla non facile esperienza alla guida della Reggina, che ha portato ai playoff di Serie B nonostante i problemi societari, l’allenatore emiliano torna in Serie A, ancora in Campania. Già, l’ultima esperienza nel massimo campionato italiano risale al 2021 col Benevento. Ma non andò bene, perché i sanniti retrocessero tra i cadetti. L’esperienza più importante resta quella col Milan nel 2014/15, poi ha guidato anche il Bologna per 21 partite nel 2018/19.

Salernitana-Inzaghi: i dettagli dell’accordo e i due derby di SuperPippo

Filippo Inzaghi si legherà ai granata con un contratto fino a giugno 2024, che sarà rinnovato se riuscirà a condurre la squadra alla salvezza. Due derby attendono SuperPippo, con il primo che è imminente. Il 4 novembre è infatti in programma Salernitana-Napoli, partita molto sentita da entrambe le parti. Per l’altro derby, quello in famiglia col fratello Simone, bisognerà aspettare il 18 febbraio (25a giornata), quando i granata affronteranno l’Inter a San Siro.