Sambenedettese in C, città in festa ma errore tecnico dell'arbitro può rovinare tutto: si rigioca?

A San Benedetto del Tronto è partita la festa per la promozione in Serie C e il ritorno tra i pro. Ma la gioia si è gelata dopo il ricorso del Teramo

Triplice fischio a Teramo e via con la festa: la Sambenedettese ha aritmeticamente conquistato la promozione in Serie C con tre giornate d’anticipo e il ritorno tra i professionisti dopo cinque anni dall’ultima volta. Una stagione dominata dai ragazzi di Palladini, che hanno illuminato la Serie D con il loro calcio, accompagnato dalla passione del popolo.

Sambenedettese in Serie C

La vittoria per 2-1 nello scontro diretto contro il Teramo ha chiuso i giochi nel girone F di Serie D. Un campionato dominato dalla Sambenedettese: solo due sconfitte subite, entrambe contro l’Avezzano. Al triplice fischio, migliaia di persone hanno iniziato i caroselli nel lungomare rivierasco, partiti dall’ex galoppatoio dove era stato allestito il maxischermo. Una città in festa, pronta a riassaporare la Serie C. Un’annata magica con tanti protagonisti, a partire dal bomber Umberto Eusepi, che con i suoi 15 gol ha regalato tante vittorie alle squadra. E poi ovviamente il grande applauso va alla guida di Palladini e al presidente Massi, che sono stati in grado di costruire una “famiglia vincente”.

Fonte: LPS

La gioia del sindaco

Una gioia incontenibile che traspare anche dalle parole del sindaco di San Benedetto del Tronto Antonio Spazzafumo che aspettava da molto questo momento, anche in vista del derby contro i rivali dell’Ascoli: “Tempo fa dissi al sindaco di Ascoli Marco Fioravanti che presto ci saremmo rivisti calcisticamente; non ci credeva e invece eccoci qui in attesa della salvezza della squadra bianconera, di cui non dubito” – ha spiegato all’Ansa.

Per scaramanzia il primo cittadino rivierasco non si è presentato allo stadio Bonolis di Teramo: “Ho sofferta rimanendo in città. Si è completato il percorso che con il presidente Vittorio Massi ci eravamo dati nel programmare la nuova Sambenedettese. Lui è stato molto bravo, ci ha messo passione e tutti gli ingredienti necessari per arrivare alla promozione in Serie C. Dopo la presidenza di Roberto Renzi la gente mi chiedeva che si andasse verso una presidenza locale e la persona più indicata era Vittorio Massi. Il resto è storia attuale”.

Caos Teramo-Sambenedettese: si rigioca?

Ma la felicità del popolo si sta scontrando con il ricorso presentato dal Teramo dopo l’ultima partita giocata contro la Sambenedettese. Il motivo? L’arbitro avrebbe ammonito per due volte lo stesso giocatore (Federico Moretti), senza però estrarre poi il cartellino rosso. In Serie D non c’è la prova tv per verificare e tutto è nelle mani – e nel buon senso – del direttore di gara del match, il sig. Andrea Giordani della sezione di Aprilia: se dovesse ammettere l’errore di natura tecnica o nel referto di gara o in una testimonianza successiva al ricorso del Teramo, la partita si potrebbe rigiocare.