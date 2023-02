Sampdoria, parla Amione: "Punto d'oro contro l'Inter"

Il difensore argentino blucerchiato ha commentato lo 0-0 ottenuto in casa contro i nerazzurri secondi in classifica

14-02-2023 13:01

Quasi un testacoda, terminato però in parità. Lo 0-0 della Sampdoria contro l’Inter al “Luigi Ferraris”, nel posticipo conclusivo della ventiduesima giornata di Serie A, ha il sapore dell’impresa. Certo, la zona salvezza è ancora piuttosto distante: dallo Spezia ci sono ancora 7 punti punti da recuperare nel corso del girone di ritorno, che ha peraltro già esaurito i primi tre turni.

Ai canali ufficiali del club doriano, tuttavia, il difensore argentino ex Hellas Verona e Reggina Bruno Amione, pensa positivi: “Questo è un punto d’oro, contro una squadra fortissima come l’Inter. Loro sono forti e in attacco hanno due top player come Lukaku e Lautaro Martinez. Penso che abbiamo giocato bene per tutti e novanta i minuti lottando, sudando e dando il cento per cento. Adesso riposiamo e poi iniziamo a preparare la partita col Bologna, tre punti sarebbero fondamentali per noi”.