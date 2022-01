Sampdoria, Colley: "Vivo un momento storico col Gambia"

Il difensore della Sampdoria e capitano del Gambia nella prossima Coppa d’Africa, Omar Colley, ha parlato ai microfoni di BBC Sports Africa di questo speciale momento della sua carriera, iniziando dalla situazione in campionato dove è costretto a lasciare la sua squadra a metà stagione:

“Ci stiamo abituando al nuovo allenatore e avevamo immaginato che potessero esserci difficoltà. E’ strano lasciare la squadra così in mezzo al campionato, ma al posto mio giocheranno buoni giocatori. Vorrei rimanere lì con loro per aiutarli, ma vivo un momento storico con il Gambia”.

Ma la voglia di vivere questa esperienza con la propria nazionale è qualcosa di troppo forte:

“Ci hanno cominciato a seguire da quando ci siamo qualificati. Finalmente abbiamo giocatori forti che giocano in Belgio e in Italia; stiamo entrando nella storia e voglio vivere queste emozioni. Essere il capitano per la prima volta con questa nazionale in Coppa d’Africa è un onore. Spero di essere un modello per i giovani calciatori del Gambia”.