Pagelle Sampdoria-Pisa 0-2: lezione di Aquilani a Pirlo. Ex Inter Stankovic da horror, Arena e Nicolas da urlo

Il Pisa sbanca il Ferraris e costringe la Sampdoria di Pirlo alla prima sconfitta stagionale. I toscani di Aquilani vincono su tutta la linea la contesa, ma devono ringraziare l'erroraccio di Stankovic che dà il via al successo

25-08-2023 22:41

Lezione di Alberto Aquilani ad Andrea Pirlo. Il Pisa sbanca il Ferraris grazie alla prontezza di Mattéo Tramoni sul clamoroso errore in costruzione di Filip Stankovic, alla magia di Alessandro Arena e agli incredibili interventi di Nicolas, che negano alla Sampdoria la possibilità di rientrare in partita nell’ultimo quarto di gara.

Dopo il successo con la Ternana, che è servito principalmente a eliminare i due punti di penalizzazione, alla prima casalingo stagionale, la Sampdoria cade in casa contro il Pisa, all’esordio in Cadetteria visto il rinvio della prima giornata in attesa di scoprire il quadro completo delle partecipanti alla Serie B.

I toscani spezzano l’equilibrio quando il cronometro non ha ancora segnato il primo quarto d’ora. La rete è di Tramoni M., lestissimo ad approfittare della clamorosa incomprensione tra Stanković e Valerio Verre, per presentarsi a tu per tu con l’ex estremo difensore dell’Inter e insaccare lo 0-1. Il secondo grande errore del match porta all’unica vera occasione per la Samp nella prima frazione, La Gumina vanifica ogni cosa, non controllando il cross di Depaoli sull’assist involontario di Leverbe.

Nella ripresa, il copione non cambia. L’uscita forzata di Moreo potrebbe complicare le cose ad Aquiliani, ma non c’è storia e il Pisa la chiude con una grandissima rete dell’esordiente Arena, che fulmina Stankovic dopo una doppia finta al limite dell’area che manda al bar Ferrari e Murro. Pirlo getta nella mischia Borini e De Luca, ma non basta, visto che Nicolas sfodera tre parate senza senso nel giro di un attimo e, di fatto, spedisce in archivio la pratica che vale i primi tre punti del campionato del Pisa. In casa Doria c’è, invece molto da lavorare.

I top e i flop della Sampdoria

Pedrola 6,5: Nettamente il migliore dei suoi. Ha il grande merito di provarci, fin dal primo tempo. Se vede la porta, lui spara. Pecca di precisione, ma almeno prova a mandare segnali a compagni e avversari. Nella ripresa prova ancora a dare la scossa. Le occasioni migliori passano dai sui piedi, ma il gol non arriva. Forse fin troppo altruista, nella primo opportunità della ripresa, ma Nicolas è mostruoso… tradito dal colpo di testa impreciso di Borino, nel secondo.

I top e i flop del Pisa

Nicolas 8: Il Pisa trova il raddoppio, Pirlo corre ai ripari e lui è costretto agli straordinari. Quello che accede dopo, però, è da fantascienza, con tre parate incredibili nel giro di sospiro che lo vedono rispondere alla grandissima al tap-in ravvicinato di Depaoli sul cross perfetto di Pedrola, e ai tentativi in ribattuta di Verre e Borini. Si supera anche sul tocco di Leverbe che rischia l’autorete con la testa nel finale.

⚔️ Chiudiamo il primo tempo in vantaggio per 1-0! Forza! ⚔️ We end the first half with a 1-0 lead! C’mon!#Pisa #PisaSC #ForzaPisa pic.twitter.com/MlJSWwGroE — Pisa Sporting Club (@PisaSC) August 25, 2023

Sampdoria-Pisa 0-2: il tabellino del match

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ferrari (15′ st. Ghilardi), Murru, Giordano (37′ st. Barreca); Askildsen (15′ st. Borini), Yepes (24′ st. Ricci), Verre; Depaoli, La Gumina (15′ st. De Luca), Pedrola. A disposizione: Ravaglia, Barreca, Panada, Ricci, De Luca, Borini, Malagrida, Montevago, Vitale, Gonzalez, Ghilardi, Paoletti. Allenatore: Andrea Pirlo.

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Hermannsson (27′ st. Calabresi), Canestrelli, Leverbe, Beruatto (36′ st. Jureskin); Veloso, Marin; D’Alessandro (27′ st. Tramoni L.), Tramoni M. (37′ st. Piccinini), Arena; Moreo (8′ st. Valoti). A disposizione: Vukovic, Loria, Tramoni L., Trdan, Nagy, Jureskin, Masucci, Valoti, Seck, Calabresi, Piccinini, Barbieri. Allenatore: Alberto Aquilani.

Arbitro: Camplone di Pescara

Marcatori: 14′ Tramoni M., 14′ st. Arena

Ammoniti: Ferrari (S), Nícolas, Arena, Jureskin, Calabresi (P)