San Gallo-Fiorentina, moviola: inferno in Svizzera sugli spalti, un gol annullato e due concessi dal Var tra le proteste

La prova dell’arbitro Ygal Frid nella gara della terza giornata di Conference League, il fischietto israeliano ha ammonito in tutto sei giocatori

Ygal Frid, la scelta per San Gallo-Fiorentina, aveva all’attivo in carriera ha 266 partite arbitrate, nelle coppe europee aveva arbitrato 3 partite in Conference League e 12 partite dei turni preliminari delle coppe europee tra Champions, Europa e Conference League ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Frid con San Gallo e Fiorentina

Per il fischietto israeliano è stata la prima volta sia con il San Gallo che con i viola

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Yakobov e Talis con Odeh IV uomo, Adler al Var e Shmuelevitz all’Avar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: Stanic (S), Mambimbi (S), Kouamé (F), Sottil (F), Cataldi (F), Witzig (S)

San Gallo-Fiorentina, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. I problemi iniziano al 12′: gioco fermo per il lancio di alcuni fumogeni in campo da parte dei tifosi viola nei pressi della porta difesa da Terracciano. Tre minuti dopo l’annuncio dello speaker che invita a sospendere il lancio di fumogeni, riprende il gioco al Kybunpark. Tutto vano. Al 16′ nuova sospensione per scarsa visibilità, poi il gioco riprende per la seconda volta. Al 22′ Bove serve Kouamé tutto solo in area di rigore dopo un recupero alto, l’ivoriano infila Ati-Zigi col destro rasoterra ma viene fermato dalla bandierina alzata dall’assistente.

Primo giallo al 49′, è per Stanic che ha fermato fallosamente Sottil. Al 51′ giallo anche per Kouame che ha fermato irregolarmente un avversario. Ammonito anche Mambimbi per proteste. Nella ripresa al 54′ Kouame per Bove, palla per Ikonè che batte Ati Zigi. Proteste degli svizzeri ma la rete viene confermata dopo il controllo del VAR.

Al 61′ ammonito Sottil dopo un fallo su Vandermersch. Dopo il pari svizzero al 69′ segna ancora Ikoné su azione di rimessa condotta da Sottil. Ancora proteste per un intervento al limite di Beltran su Vandermersch che dato il la all’azione offensiva della squadra di Palladino ma dopo qualche minuto di stallo il VAR conferma la rete del francese. Al 71′ giallo per Cataldi che si meraviglia della decisione presa da Frid. Probabilmente l’ex Lazio è stato ammonito per un fallo precedente sul quale il direttore di gara ha lasciato proseguire l’azione.

Al 74′ ancora lancio di materiale esplosivo da parte dei tifosi viola. Gioco ancora interrotto, Frid chiama il delegato UEFA e il team manager della Fiorentina per cercare di fermare le continue intemperanze dei sostenitori fiorentini e capitan Biraghi è costretto ad andare sotto il settore occupato dai tifosi ospiti per chiedere ai supporter gigliati di smettere. All’86’ Witzig si fa soffiare il pallone da Kouamé poi lo trattiene vistosamente. Arriva il giallo per il giocatore svizzero. Dopo 10′ di recupero San Gallo-Fiorentina finisce 2-4.