Sanremo 2020: Rai e Georgina Rodriguez, trattativa in stallo

L’annuncio della presenza di Georgina Rodriguez, durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2020, aveva destato i medesimi interrogativi suscitati per le altre protagoniste, sulle modalità di presentazione delle 10 donne che si avvicenderanno sul palco dell’Ariston, in una delle edizioni più controverse del Festival. E per le modalità di comunicazione di Amadeus (e dei suoi) e per le non scelte che ne sono seguite.

Eclatanti si sono rivelati i forfait dopo “il passo indietro” e il “sono stato frainteso”, al pari della richiesta di scuse avanzata anche da un numero cospicuo di parlamentari nei confronti del conduttore e direttore artistico. C’è da aggiungere che in queste ore la tensione è aumentata per via dell’indiscrezione su Georgina pubblicata da Dagospia e che attende conferma o smentita. Certo, l’aggancio sarebbe straordinario, se riuscisse.

Georgina Rodriguez-Rai, stop!

Stando al sito di Roberto D’Agostino, Georgina e la Rai sarebbero in una fase molto delicata della trattativa: la compagna di Cristiano Ronaldo, stella Juventus e più volte Pallone d’Oro, avrebbero avanzato la richiesta di 140mila euro per un pacchetto che comprende anche la presenza di CR7.

Un’occasione ghiotta per fotografi e non solo, che vedrebbe Georgina sul palco e Ronaldo in sala, come accadrebbe – pare – nel caso di Valentino Rossi e di Francesca Sofia Novello.

Richiesta importante

Ma, stando alla fonte di Dagospia, il capitale per assicurarsi la presenza della modella e compagna dello juventino sarebbero eccessive per la Rai, anche per un evento televisivo dalla portata commerciale come quello sanremese.

Interrogarsi su ome finirà è più che legittimo, anche se contratti simili spesso e volentieri si sono chiusi a ridosso della partecipazione. Che ne sarà di Georgina, altro nome su cui Amadeus ha costruito le aspettative legate al suo primo Festival?

VIRGILIO SPORT | 22-01-2020 13:20