09-02-2023 09:29

Quel Fedez che avevamo iniziato a conoscere, a capire quando ancora non era un personaggio pubblico ma sbatteva nelle rime l’irruenza di una rivendicazione sociale prima ancora che politica, si è affacciato di nuovo da un palco allestito per uno dei main sponsor del Festival.

Freestyle a sorpresa per Fedez collegato dalla nave Costa Smeralda durante la diretta della seconda serata del Festival di Sanremo. Fin dai primi versi è palese che sarà un momento di rottura.

Sanremo 2023: le rime al vetriolo di Fedez contro il Governo Meloni

Fedez sciorina rime spietate, quasi asciutte contro il Governo Meloni e la politica di Palazzo. E fin qui nulla o quasi di imprevedibile, a rompere la serenità e anche la monotonia della notte della kermesse riattivata dal talentuoso Mario affiancato a Francesco Arca e i tre big della canzone è il gesto del rapper.

L’attacco e la foto strappata di Bignami

E poi, dopo aver brandito in mano una foto del viceministro Galeazzo Bignami travestito da nazista, la strappa a favore delle telecamere con una decisione che esprime il senso pieno dell’atto compiuto e ribadito, contemporaneamente, sui suoi account social.

“Se va a Sanremo Rosa chemical scoppia la lite / Forse meglio il viceministro vestito da Hitler”, canta tra le altre cose Fedez, attaccando la classe politica anche sul tema dell’aborto riferendosi alla ministra della Famiglia Eugenia Roccella.

La foto era questa pic.twitter.com/RfU1VxTsZ2 — Fedez (@Fedez) February 8, 2023

Politica e vita, mischia tra le parole quest’anno e mezzo di convivenza con esperienze forti come l’intervento per la rimozione di un tumore al pancreas, la nascita di un’amicizia con il campione: anche per lui, anche per la sua vicinanza chiude il brano con una dedica per Gianluca Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio e colpito da un tumore al pancreas. Fedez non ha dimenticato la vicinanza del campione quando, anche lui., fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale San Raffaele di Milano per la rimozione di un cancro molto simile

“Tornando all’articolo 21 della Costituzione di cui si è parlato ieri sera, volevo dire che mi assumo piena responsabilità di quello che ho detto, il testo non era stato annunciato alla Rai”, ha precisato Fedez alla fine, rivolgendosi ad Amadeus e riferendosi alla polemica del 1° maggio e del concertone che divenne un caso mediatico dopo la rivelazione del tentativo di censura nei suoi confronti.

Il testo della canzone di Fedez

Sul suo account Instagram è subito stato pubblicato il brano “Sanremo freestyle”, realizzato, si legge, insieme a Salmo.

Ecco una parte del testo:

Sono Napoleone con la sindrome del nano

decido io quando venire bro me la preparo

come Matteo Messina Denaro

secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin

free the nipple come Victoria dei Maneskin

frate non sei primo in niente se sei primo in Fimi

che nella vita tutto ha un prezzo pure gli streaming

se va a Sanremo Rosa chemical scoppia la lite

forse meglio il viceministro vestito da Hitler

«purtroppo l’aborto è un diritto»

sì ma non l’ho detto io l’ha detto un ministro

a volte anche io sparo cazzate ai quattro venti

ma non lo faccio a spese dei contribuenti

perché a pestare merde sono un esperto

ciao Codacons guarda come mi diverto

vabbè sdrammatizziamo ho avuto il cancro

e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto

se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto

il ricordo di Gianluca che porto su questo palco.

Lo stesso Federico, sui social, all’indomani dell’annuncio della scomparsa del campione della Sampdoria e della Juventus e capo delegazione della Nazionale dell’amico Mancini, aveva raccontato il loro rapporto ed esternato il proprio dolore per l’uomo. E l’amico:

“Con te ho pianto, mi mancherai tanto”, aveva detto commosso Fedez.

Il retroscena: la Rai non era stata informata

Secondo quel che riguarda l’accaduto, riporta il Corsera che dopo il collegamento in diretta con la Rai, Fedez ha proseguito a cantare sul palco della nave da crociera di uno dei principali sponsor della kermesse canora.

Terminata la prima canzone «La dolce vita» è stato avvicinato da una persona della Rai e ha spiegato di essere stato ringraziato per aver mantenuto la parola data e per essersi preso tutta la responsabilità delle parole pronunciate in diretta e l’atto provocatorio, di cui Rai e Costa erano all’oscuro e ribadendo, dunque, che fosse ignoto sia il messaggio politico sia il contenuto stesso della performance.

L’esibizione è poi continuata con l’intervallo del confronto tra Fedez e la mamma Tamara, alla quale avrebbe chiesto un riscontro sulla foto strappata. Nulla che lo abbia indotto a interrompersi.

