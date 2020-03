Santini fa tremare tifosi Juve: Lo scambio col Psg non piace

Ufficialmente nessuno lo ammette ma le manovre di mercato per la prossima stagione – a prescindere da come si svilupperà, dalle date e dalle novità che inevitabilmente l’attuale situazione di emergenza determinerà – sono già partite. Sarà un mercato sicuramente diverso, senza spese folli e basato anche sugli scambi vista la precarietà economica che ha ripercussioni su tutti i club ma non per questo mancheranno colpi importanti.

Le mosse delle big

Tutte le mosse delle squadre italiane sono state rivelate da Fabio Santini. La firma di Libero nel corso del Processo, su 7Gold, si è soffermato sulle trattative in particolare di Juve, Inter, Milan e Napoli.

La pazza idea

In particolare Santini ha parlato della Juve che sta nascendo ma non a tutti saranno piaciute le sue parole: “Per quello che concerne la Juventus piace sempre Paul Pogba, centrocampista ora in forza al Manchester United. Il Psg potrebbe riscattare Mauro Icardi dall’Inter e cederlo poi ai bianconeri. Il club transalpino, tuttavia, vorrebbe Paulo Dybala come merce di scambio, inserendo anche un conguaglio. Higuain andrà via dalla Juventus al termine della stagione. Potrebbe tornare in Argentina”.

L’Inter non molla

Attiva anche l’Inter che continua a monitorare un attaccante del Napoli. Piace ancora Dries Mertens e per Santini l’affare si potrebbe concretizzare.

Le trattative del Napoli

Il Napoli però non starà con le mani in mano: gli azzurri – secondo Santini – sono vicini a Boga. Sul calciatore c’era anche il Barcellona, ma il club spagnolo si è tirato indietro. I partenopei hanno vinto la concorrenza con i catalani e con le altre squadre. Kalidou Koulibaly lascerà il Napoli, ma la valutazione complessiva del senegalese non potrà superare i 100 milioni. Zielinski rinnoverà invece il suo contratto.

Il sogno del Milan

Infine per quanto riguarda il Milan arriva una conferma sull’obiettivo per l’attacco: “Il Milan vuole Arek Milik. Per il polacco il club rossonero offre al Napoli sue calciatori. Si tratta di Calhanoglu e di Zlatan Ibrahimovic (che però è in scadenza e non sarà più del Milan dopo il 30 giugno).

SPORTEVAI | 31-03-2020 09:16