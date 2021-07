Saponara: "Contento di restare alla Fiorentina"

Riccardo Saponara spera alla Fiorentina anche in questa stagione: “Lo spirito del mister è quello che ha fatto la differenza a La Spezia… io sono stato fortunato a lavorare con lui, ci siamo sentiti anche durante le vacanze per uno scambio di opinioni. Penso di partire avvantaggiato perché conosco le sue richieste, non sono difficili per cui penso che tutti i giocatori riusciranno a capire il suo gioco in poco tempo. Io devo aiutare nell’apprendimento i ragazzi più giovani”.

“I giocatori possono rendere al meglio in base al contesto in cui si trovano: Italiano sa come farmi rendere al meglio io sono qui per dare una mano a lui, mi metto a disposizione sua e della Fiorentina. Sarei contento di poter restare qui, se fossi ritenuto idoneo”, sono le parole riportate da Sportmediaset.

OMNISPORT | 23-07-2021 12:27