Sarri: “A Napoli si ricordano di me? Se Spalletti vince lo scudetto...”

14-01-2023 13:31

La Lazio prepara la partita di domani alle 12:30 contro il Sassuolo, ma con un occhio Maurizio Sarri guarda la classifica. Si parte dal ‘suo’ Napoli: “Ha questo vantaggio. Se continua a giocare così, lo vedo difficilmente raggiungibile, ma nel calcio ho visto di tutto. Spalletti ha detto che a Napoli si ricordano di me? Se arriva all’obiettivo, si ricorderanno più di lui in futuro”.

Si scende più giù per la lotta Champions: “Sono incazzat* di questa situazione. Ho raccolto una gestione che aveva collezionato solo un quarto posto. Così come nella storia della Lazio non ci sono tante qualificazioni in Champions. Eppure, adesso che siamo quinti, sembra un dramma”.