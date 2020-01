Sarri su Cristiano Ronaldo: "Complimenti alla mamma"

Al termine della vittoria per 3-1 sulla Roma, Maurizio Sarri ha commentato: "Buffon? Non ci facciamo condizionare dall'età, è ancora un portiere di grande livello. Douglas Costa e Ronaldo hanno fatto bene anche se il primo non ha ancora i 90 minuti, ma è in crescendo".

"CR7 è in condizioni fisiche e mentali straordinarie, sta segnando con un ritmo impressionante. Un suo difetto? Difficile che possa migliorare, è uno dei più grandi di tutti i tempi. Per noi sarebbe importante aiutare a fargli conquistare il sesto Pallone d'Oro. Se fosse ancora migliorabile, sarebbe una fortuna enorme. I complimenti fateli alla mamma perché qui ci son dote individuali straordinarie. Mi spiace che Higuain non abbia segnato, meritava il gol. Rugani ha fatto una partita di ottimo livello, sono soddisfatto perché è un giocatore che non ha avuto molto spazio"

Il tecnico bianconero ha poi commentato la situazione del Napoli, prossimo avversario della Juventus: "Il Napoli è una squadra forte, conosco i giocatori e so che hanno delle grandi qualità. Nella partita singola sono delle squadre estremamente pericolose. Non è stata un'esperienza normale, è stata un'esperienza forte, sentitissima. Dal punto di vista umano è particolare".

Anche Fonseca ha detto la sua: "La differenza tra noi e loro, nel primo tempo, è stata l'efficacia: la prima volta che sono arrivati in porta hanno fatto gol, la seconda hanno fatto gol. La Roma secondo me ha giocato bene fino agli ultimi trenta metri, però poi la diversa qualità tra le due squadre si è vista. Dzeko assente? Pesa perché sappiamo che è un giocatore molto importante per noi, ma il problema non è stato soltanto in Kalinic. Tutti gli attaccanti potevano fare meglio. Kluivert e Under nel primo tempo hanno sbagliato tanto. Tutti e tre gli attaccanti devono lavorare più difensivamente, oggi principalmente nel primo tempo non l'hanno fatto e questo non mi piace".

"Sono molto preoccupato per le assenze. Adesso verificheremo le condizioni di Diawara, non abbiamo molti giocatori in questo momento, speriamo non sia grave e che possa giocare il derby. Il mercato? Certo, mi aspetto qualcosa, speriamo che si possano prendere uno o due giocatori perché ne abbiamo davvero bisogno" ha concluso il tecnico portoghese.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 23:58