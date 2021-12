Sassuolo, il calvario di Djuricic: "Non so quadno tornerò"

25-12-2021 09:40

E pensare che aveva pure iniziato bene il campionato: un gol al Verona alla prima, uno alla Roma alla terza. Pedina insostituibile del Sassuolo di Dionisi, da fine ottobre Filip Djuricic non vede più il campo.

Un infortunio contro il Venezia, dopo 7 gare da titolare e una da subentrato contro l’Atalanta: problema muscolare che gli ha permesso di svolgere solo lavoro differenziato.

Rientro previsto? Impossibile saperlo: settimana dopo settimana i tifosi si sono chiesti che fine avesse fatto. Nella giornata di oggi è stato lui stesso a fare luce sulle sue condizioni.

Attraverso un post sul suo profilo Instagram, Djuricic ha raccontato il suo momento difficile; “Ragazzi, sono stato via per un po’, ma avevo un motivo valido ed ora sento di dovervi una spiegazione. Sono passati esattamente due mesi dal mio infortunio. Una piccola lesione muscolare. Per la mia grande voglia di tornare il prima possibile, ed essere a disposizione della squadra, le cose si sono complicate ed il mio processo di recupero si è allungato”.

Un percorso lungo, insomma, e pieno di ostacoli che non gli hanno permesso di rivedere il campo: “Per fortuna adesso tutto si sta sistemando. Di comune accordo con la società si è deciso di non rischiare e per questo tornerò in campo solo quando il rischio di una ricaduta sarà il più basso possibile”.

Insomma, si va verso il rientro solo ed esclusivamente quando ci saranno le condizioni: “In questi due mesi mi sono sempre allenato da solo. La smania di tornare a giocare, e di risentire il vostro calore, è tantissima. Il 2022 sarà il nostro anno, a presto!”.

