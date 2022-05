18-05-2022 10:37

Da mesi le sue interviste sono un must per i giornali, prima per le questioni di mercato legate ai tanti gioielli in vetrina nel suo Sassuolo, ora perché i neroverdi sono l’ultimo ostacolo sulla strada dello Scudetto per il Milan, che li affronterà domenica al Maipei Stadium di Reggio Emilia. Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, non si nega a nessuno e oggi un’altra sua intervista appare sulle pagine del Corriere dello Sport.

Sassuolo, Carnevali promette massimo impegno contro il Milan

In vista dell’ultima giornata di Serie A, dopo le polemiche degli interisti sull’impegno in campo del Sassuolo contro i rossoneri, Carnevali va ripetendo in continuazione che il Sassuolo non regalerà niente al Milan.

Intervistato, l’ad degli emiliani dichiara: “Da domenica quando cammino per strada mi avvicinano gli interisti e mi dicono “Mi raccomando…”. Io sorrido. Passano due minuti e arrivano dei milanisti che ripetono la stessa frase. E io sorrido ancora. Noi non vogliamo fare favori a nessuno: l’unico obiettivo è disputare il nostro incontro e cercare di conquistare punti per arrivare decimi o magari noni. Di certo ci metteremo il massimo dell’impegno e della professionalità come è sempre successo in questi anni”.

Carnevali punge il Milan: “Leao non sarebbe titolare nel Sassuolo”

Va bene non regalare nulla, ma c’è una frase detta da Carnevali su Rafael Leao che ha fatto sobbalzare i tifosi del Milan. Incalzato sul gioiello portoghese, giocatore determinante in questo finale di campionato di Serie A, Carnevali risponde: “Al Milan toglierei Leao, anche se in questo momento nel nostro attacco non so se giocherebbe”.

I tifosi del Milan chiedono a Leao di rispondere al Sassuolo e a Carnevali

Fioccano le reazioni dei rossoneri sui social per le parole di Carnevali: “Ahahahaha ridicolo: Leao da voi fa il presidente“, oppure: “hahah questo solo Carnevale poteva fare di cognome” e ancora: “Leao facci vincere questo campionato in faccia a tutti questi che parlano” e poi: “Io appenderei ogni singola parola di questa intervista su ogni albero di Milanello così che ogni momento i calciatori possano leggere”

L’ironia la fa da padrona nei commenti dei tifosi del Milan: “Prossimamente Peluso più forte di Theo Hernandez” e poi: “Non può averlo detto seriamente” e ancora: “Questo ha deliri di onnipotenza.. O forse di incompetenza. Fatelo leggere a Leao”

C’è chi scrive: “Domenica Leao ti fa rimettere i piedi per terra” e anche: “Carnevali ogni mattina si sveglia, beve un caffè e già alle 9 ha rilasciato 30 dichiarazioni ai quotidiani su quanto siano forti Berardi, Scamacca e Raspadori“. Proprio su Scamacca, Carnevali ha avvertito le big italiane dell’interesse di tante squadre estere per l’attaccante neroverde.

Infine le reazioni sarcastiche: “Carnevali “Non so se Massaro, Savicevic e Desailly giocherebbero in questo Sassuolo” o anche: “L’intervista a Carnevali sul CorSport si candida a stravincere l’Oscar della Barzelletta 2022“

SPORTEVAI