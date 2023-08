Saudi League al via, il pagellone delle favorite e dove vedere Al Ahli-Al-Hazem in tv

Grande attesa per il via del campionato arabo pieno di stelle. L'analisi del calciomercato attuale in Arabia Saudita con tutti i nuovi possibili colpi

11-08-2023 12:16

L’Asso Piglia Tutto è un famoso gioco di carte della tradizione italiana, Arabia piglia tutto è diventato lo slogan del calciomercato estivo 2023/24. Da Ronaldo, che ha fatto da apripista al calcio arabo andando all’Al-Nassr, a Benzema, Kantè, Koulibaly, Milinkovic Savic, Brozovic, Manè e Firmino. Oggi inizia il campionato arabo che avrà gli occhi puntati da tutto il mondo: ecco il pagellone delle favorite e tutti i nuovi possibili colpi in arrivo.

Saudi League PRO al via tra soprese, certezze e riconferme

La Lega saudita professionistica 2023-2024 sarà la 49ª edizione del massimo livello del campionato saudita di calcio, nota come Roshn Saudi League 2023-2024 per ragioni di sponsorizzazione. Il campionato inizierà l’11 agosto 2023 e terminerà il maggio 2024.

Le quattro squadre più attive in questa fase di calciomercato sono l’Al-Ittihād, l’Al-Nassr, l’Al-Hilal e l’Al-Ahli, ovvero i club del Public Investment Fund, il fondo sovrano saudita con un patrimonio totale stimato di oltre 620 miliardi presieduto dal principe ereditario Mohammad bin Salman che possiede anche il Newcastle in Inghilterra.

Il pagellone degli acquisti della Saudi League PRO

Da Ronaldo, Benzema a Firminio e Sadio Manè, per poi passare agli ex volti della Serie A italiana ora in Arabia Saudita, ma chi ha fatto il vero affare? Veniamo al pagellone degli acquisti della Saudi League PRO.

Campione in carica è l’Al-Ittihad , che questa estate si è rafforzato con l’arrivo di Benzema e Kanté . Ha vinto il titolo con 5 punti di vantaggio sull’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo (approdato il 1° gennaio 2023). Fabinho , centrocampista brasiliano, dal Liverpool per 46,7 mln e Jota , ala sinistra portoghese, dal Celtic Glasgow per 29 mln condiranno il resto della squadra: voto 9.5 e corsa verso il nuovo titolo super confermata.

: il team di CR7 finora ha speso sul mercato cifre abbastanza ragionevoli (77,60 mln), considerato che il monte ingaggi della rosa è pesantissimo: da Alex Telles a Brozovic e Fofana. Si chiude con Sadio Manè che, costato 30 milioni dal Bayern, accompagnerà CR7 in attacco. , voto alla rosa: 8.5 considerati gli altri calciatori tra cui CR7. Al-Hilal : è il secondo club di Riyadh, la squadra rivale dell’Al-Nassr, a spendere più di tutti: 178 milioni tra Koulibaly, Milinkovic Savic, Ruben Neves, centrocampista portoghese, 26 anni, dal Wolverhampton per 55 milioni e Malcom, ala destra, 26 anni, 60 milioni dallo Zenith. Voto mercato: 8.5 . Non ci sono super stelle ma tanti acquisti di ottimo livello in ogni reparto, molto probabilmente sarà il club più completo fra tutti.

La Saudi League Pro in tv: tra La7 e SportItalia

Sportitalia trasmetterà in diretta e in chiaro l’anticipo della prima giornata di Saudi Pro League che vedrà scendere in campo l’Al-Ahli di Franck Kessie contro l’Al-Hazem. Per ogni turno, l’emittente di Michele Criscitiello avrà due gare in esclusiva, mentre La7 -di Urbano Cairo- avrà il miglior match di ogni settimana in chiaro con approfondimenti curati dalla redazione sportiva.

Il tabellone dei principali acquisti della Lega saudita

Un autentico ciclone si è abbattuto sul mondo del calcio, con una pioggia di denaro che dal Golfo Persico sta attraversando il pallone europeo coinvolgendo non solo i calciatori, ma anche allenatori e dirigenti. Ecco il tabellone dei principali acquisti della Saudi League PRO: