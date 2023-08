Napoli, fuga dallo scudetto: dopo Osi e Zielinski anche Mario Rui può partire

In stand by il rinnovo di Mario Rui, intenzionato a chiedere la cessione se non dovesse prolungare col Napoli. ADL, però, spara alto: 20 milioni

Che cosa succede in casa Napoli? I campioni d’Italia hanno già perso Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco, e, ora, sono impegnati a risolvere i casi Osimhen e Zielinski. E non solo, perché rischia di scoppiare anche la grana Mario Rui. In assenza di rinnovo, infatti, il terzino portoghese è intenzionato a cambiare aria.

Mario Rui spinge per la cessione in assenza di rinnovo

Mancano quattro giorni al fatidico 12 agosto, data in cui il presidente De Laurentiis dovrebbe svelare, per sua stessa ammissione, gli obiettivi del suo Napoli scudettato con tanto di “importante annuncio”. Od oggi, però, sembra davvero difficile immaginare uno scenario chiaro per via dello stallo legato alla situazione rinnovi.

L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda quello di Mario Rui, il cui contratto scadrà a giugno 2025. Se a Dimaro il prolungamento fino al 2026 sembrava cosa fatta, nei giorni successivi le parti hanno decelerato. Con il portoghese che, a 32 anni, preferirebbe partire senza un nuovo accordo col Napoli.

Ma De Laurentiis spara alto: altra richiesta ‘choc’ alla Lazio

Il grande ex Maurizio Sarri avrebbe accolto volentieri sia Zielinski che Mario Rui. Ma le richieste di De Laurentiis hanno spaventato Lotito. Il patron ha già rinunciato al centrocampista polacco, che, per quanto innamorato di Napoli, potrebbe volare in Arabia Saudita. E, con ogni probabilità, rinuncerà ad affondare il colpo per il portoghese. Già, perché ADL lascerà partire il suo terzino solo al cospetto di un’offerta da 20 milioni di euro. Davvero tanti per un over 30.

Fiducia per Osimhen, Zielinski vicino all’addio

Le sirene arabe risuonano per i due gioielli del Napoli. L’Al Hilal, dopo il rifiuto di Mbappé, è pronto a fare all-in su Osimhen con un’offerta mostruosa da oltre 40 milioni a stagione. Tuttavia ADL fa muro: per meno di 180 milioni il suo fuoriclasse non parte. Intanto continua a dialogare con l’agente dell’attaccante nigeriano, Roberto Calenda, con la speranza di riuscire a strappare il rinnovo. Che, invece, appare sempre più lontano per Zielinski, in scadenza nel 2024.

Il polacco sembrava sul punto di accettare l’offerta al ribasso del club campano per amore della maglia azzurra, ma l’Al Ahli è tornato alla carica con una proposta indecente: 12 milioni d’ingaggio al calciatore e 25 per il Napoli. Teun Koopmeiners e Gabri Veiga i due nomi in cima alla lista dei desideri per rimpiazzare l’ex Empoli.