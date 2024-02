Saudi League: Gabri Veiga ko dopo entrata killer e Al-Ahli ko, Rakitic punisce Damac

Mentre Gabri Veiga e Firmino lottavano invano con l’Al Ahli – tra infortuni, gol subiti ed espulsioni – contro l’Al Akhdoud, Ivan Rakitic ha avuto un debutto trionfale in Saudi League con l’Al Shabab che ha battuto fuori casa il Damac per 1-0. Proprio il croato ha segnato il gol decisivo della gara all’82’, dimostrando sin dal suo esordio l’importanza del suo arrivo dopo l’addio di Ever Banega. Il riassunto delle prime gare della 20esima giornata di Saudi League PRO; oggi in campo CR7 contro l’Al Fateh.

Saudi League, Al Akhdoud-Al Ahli: match amaro per Gabri Veiga

Infortunio e sconfitta. Giornata no per il centrocampista spagnolo dell’Al Ahli, Gabri Veiga contro l’Al Akhdoud. A soli 36 minuti dal fischio d’inizio, è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un intervento durissimo da parte di Al Muwallad, fallo passato inosservato all’arbitro senza conseguenze disciplinari. L’Al Akhdoud è riuscita per prima a prendere momentaneamente il comando della gara grazie all’ex giocatore del Barcellona, Álex Collado in rete al 25′. Poi un’autorete di Kvirkvelia dell’Al Shabab ha riportato il risultato in pareggio (1-1) al 32′. Il vantaggio del club di casa è arrivato di nuovo grazie ad Al Mansour al 43′ ma raggiunto dopo soli tre minuti dal rigore segnato da Firmino prima dell’intervallo (2-2). Il 3-2 dei padroni di casa è arrivato grazie a Kvirkvelia che ha fornito un assist a Tawamba al 59′ del secondo tempo.

Nei minuti finali di gara è arrivata anche l’espulsione dell’ex Roma, Roger Ibañez, per doppio giallo. Finisce così la serie di 8 risultati utili positivi (5 vittorie, 3 pareggi) per l’Al Ahli che ora ha un distacco di 12+1 punti dalla vetta e una partita in più rispetto ai concorrenti diretti come Al Hilal e Al Nassr.

Saudi League, esordio trionfale per Rakitic con l’Al Shabab

Esordio felice per Rakitic. Il croato ex Barca e Siviglia ha già preso l’erdità di Ever Banega che ha lasciato l’Al Shabab e la Saudi League dopo quattro lunghi anni per tornare in Argentina al Newell’s. La vittoria contro il Damac consente il salto al decimo posto in classifica.

Saudi League, oggi in campo l’Al Nassr di CR7 contro l’Al Fateh

Oggi si gioca ancora. Il match tra Al Nassr e Al Fateh sarà visibile in diretta e in chiaro su LA7/D (canale 29 digitale terrestre e in simulcast su LA7.it) a partire dalle ore 17:30 con il collegamento pre-partita. Dalle ore 18:00 inizierà la gara che vedrà scendere in campo CR7, ancora sotto accusa dopo un gestaccio in campo, contro lo spagnolo ex Viola, Cristian Tello. L’Al Nassr, a meno sette dall’Al Hilal, è pronta a tornare in campo dopo un mese e mezzo di stop della Saudi League per tentare di mantenere in vita la lotta al titolo.

Alle 15:00 in campo ci saranno anche Al Hazem contro Al-Fayha.