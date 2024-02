Saudi League, l’Al-Ittihad torna alla vittoria ma con Benzema è di nuovo rottura: addio vicino?

Benzema da 'star di mercato' del campionato saudita a riserva dell'Al Ittihad. Rottura con Gallardo e società ma nessuno è in grado di acquistarlo

08-02-2024 11:43

Tra le peggiori esperienze della carriera sportiva di Benzema c’è l’Arabia Saudita. Dopo aver fatto esonerare il tecnico Nuno Espirito Santo, l’ex pallone d’oro francese ha rotto definitivamente i rapporti anche con il tecnico argentino Marcelo Gallardo, subentrato a metà novembre per risolvere la tempesta all’ Al Ittihad. Il club della parte orientale di Jeddah sembra però aver trovato una soluzione: Benzema out finché non chiede scusa per il comportamento avuto durante il suo ultimo allenamento con il resto del gruppo. Da ‘star’ del calciomercato arabo a ‘rifiuto’. E intanto l’Al Ittihad è tornata a vincere per 3-0, nel match da recuperare per la pausa del Mondiale per Club, contro l’Al Taee, questa volta però senza il bomber francese in campo e nemmeno tra i convocati.

Saudi League, rottura totale tra Al Ittihad e Benzema

Prima l’allontanamento non autorizzato da parte di Benzema che, post sconfitta per 5-2 contro l’Al Nassr di CR7, chiuse tutte le comunicazioni con il club e poi il suo viaggio alle Mauritius che lo ha tenuto lontano dall’Arabia per 17 giorni. Infine, secondo quanto riportato da Marca, Benzema si è presentato regolarmente agli allenamenti nei giorni precedenti ma è stato invitato da Gallardo a proseguire il lavoro in palestra dopo la prima parte di riscaldamento, insieme agli altri giocatori infortunati. Benzema si sarebbe rifiutato di seguire questa indicazione e avrebbe interrotto l’allenamento.

Gallardo avrebbe preso questa decisione per sottolineare che non ci sono privilegi per nessun giocatore, indipendentemente dalla sua esperienza, e che tutti devono attenersi alle regole. Dall’Arabia Saudita fanno sapere che, fino a quando Benzema non chiederà scusa e non si atterrà alle regole, non sarà convocato per le prossime partite. L’addio per il francese sembra sempre più scontato ma, allo stato dei fatti, nessuno sembra in grado di prenderlo.

Saudi League, l’Al Ittihad vince anche senza Benzema in campo

L’Al Ittihad comunque anche senza l’ex Pallone d’oro ha vinto per la seconda volta consecutiva, questa volta contro l’Al Taee, con un punteggio di 3-0. La partita è stata abbastanza equilibrata all’inizio, ma l’Al Ittihad ha preso il comando con un gol di Hamedallah all’8′. Successivamente, entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni, ma l’Al Ittihad è stato superiore, raddoppiando il vantaggio poco prima dell’intervallo con un gol di Al Ghamdi. Nel secondo tempo, nonostante l’Al Taee abbia provato ad entrare in partita con giocatori freschi, l’Al Ittihad ha mantenuto il controllo, con oltre il 60% di possesso palla. Il gol finale è stato segnato da Romarinho su assist di N’Golo Kanté. Con questa vittoria, l’Al Ittihad è salito al quinto posto in classifica, mentre l’Al Taee rimane nelle posizioni più basse.

Saudi League, la data della ripresa del campionato saudita

Tutto fermo da fine dicembre, per la ristrutturazione dei calendari e del format del campionato arabo a 18 squadre nella Saudi League PRO. Intanto, tra amichevoli e triangolari le squadre saudite sono pronte al rientro. Giovedì 18 febbraio 2024 riprenderà il campionato arabo e si disputerà la 20esima giornata con l’Abha dell’ex viola Tatarusanu che affronterà l’Al Taawoun dell’ex Bologna Musa Barrow alle 15:00. A seguire, nella stessa giornata, scenderà in campo l’Al Ettifaq di Gerrard che affronterà in trasferta alle 18:00 l’Al Khaleej.