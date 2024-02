Saudi League: Gerrard re del mercato con 7 acquisti, fine telenovela per Benzema

La Saudi League ha ridotto drasticamente le spese in questo mercato invernale: da 950 milioni di euro investiti in estate a poco più di 20 milioni

01-02-2024 11:36

Con il campionato fermo in Saudi League impazza il calciomercato. Anche Jordan Henderson ha scelto di lasciare l’Arabia per tornare a giocare in Europa, nell’Ajax, ma per Gerrard – tecnico dell’Al Ettifaq – sono arrivati sette nuovi calciatori in questa finestra di mercato. Calano drasticamente le cifre investite in questa finestra – rispetto a quelle estive da record – anche a causa dei tagli del fondo PIF ma per il club dell’ex Liverpool era fondamentale rifondare dopo il tragico inizio di stagione e l’ottavo posto in campionato, a quota 25 punti e sotto tutte le pretendenti al titolo e alla zona qualificazione per la Champions asiatica. Meno peggio dell’Al Ettifaq c’è solo l’Al Ittihad che dopo settimane di trattative con altri club per cedere il suo top player Benzema ‘scomparso’, in tutti i sensi, ha ora risolto la grana. Nel triangolare di preparazione a Riyadh, intanto, oggi ci saranno in campo l’Inter Miami di Messi e Suarez che affronterà l’Al Nassr senza il suo Cristiano Ronaldo.

Saudi League: rifondazione sul mercato per l’Al Ettifaq di Gerrard

Sei mesi esatti e addio anche al top player dell’Al Ettifaq, Jordan Henderson, che in estate era passato dal Liverpool al club saudita per 14 milioni di euro. Ma per Gerrard – tecnico del club – non è finita qui: Álvaro Medrán, Karl Toko Ekambi e Seko Fofana sono i tre colpi di mercato dell’Al Ettifaq. L’ex Udinese Fofana era già sbarcato in Saudi League questa estate dal Lens all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo per 25 milioni di euro ma, in seguito a dissidi con la società, il club gialloblu di Riyadh ha deciso di dirottarlo in prestito al club della parte orientale di Dammam, allenato da Steven Gerrard.

Gerrard ha anche reclutato quattro giocatori locali: Khalid Al-Ghannam, Abdullah Madu (Al Nassr) e Haroune Camara e Abdulrahman Al-Oboud (Al Ittihad).

Calciomercato, Saudi League: Benzema resta all’ Al Ittihad

Il sogno Real mai sbocciato, per i Blancos in attesa di Mbappé, e il possibile ritorno al Lione. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo l’Al Ittihad che ha sparato cifre mostruose per cedere Benzema. Pratica impossibile per il club francese tentare il prestito per riportare in patria l’ex pallone d’oro. Per i Galacticos lo spiraglio si era aperto dopo la telefonata tra Ancelotti e il bomber ma il ‘no’ secco di Florentino Perez che pensa solo al futuro e non al passato. Ed ecco che l’Al Ittihad avrà ancora a disposizione l’attaccante francese, dopo che il suo tecnico Marcelo Gallardo l’aveva messo fuori rosa per la misteriosa sparizione del francese alle Mauritius per 17 giorni, senza consenso del club.

Al Nassr-Inter Miami: oggi in campo c’è Messi senza Ronaldo

L’infortunio di Cristiano Ronaldo ha impedito un altro atteso duello con Lionel Messi, per la delusione degli appassionati di calcio in tutto il mondo. Tuttavia, la sfida tra Al Nassr e Inter Miami nel triangolare di preparazione in Arabia Saudita, denominato Riyadh Season Cup, si svolgerà comunque oggi alle 19. L’Inter Miami ha già esordito perdendo 5-3 contro la capolista (Al Hilal) della Saudi Pro League, nonostante i gol di Messi su rigore e di Suarez.

La partita tra Inter Miami e Al Nassr sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, disponibile gratuitamente anche per i non abbonati in Italia, grazie al recente lancio della versione free del servizio. La partita è in programma per giovedì 1° febbraio alle 19:00 (ora italiana).