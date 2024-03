Saudi League: Kantè spaventa l’Al-Hilal che vince in rimonta, Tatarusanu, gioia con l’Abha

L'Al Hilal si avvicina al titolo: vittoria 3-1 sull'Al Ittihad e record storico in Saudi League. Benzema ancora fuori forma, brilla Milinkovic Savic

02-03-2024 11:25

Anche senza il suo bomber Mitrovic, l’Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic Savic si aggiudica una vittoria cruciale sconfiggendo l’Al Ittihad di Benzema con un punteggio di 3-1: assoluto primato in Saudi Pro League, vantaggio di +9 sull’Al Nassr di Ronaldo e nuovo record assoluto. Dopo una serie di tre vittorie consecutive, invece, l’Al Ittihad si ferma nella sua corsa in campionato, attualmente in quinta posizione con 37 punti, mentre Benzema continua ancora a cercare il ritorno della sua migliore condizione fisica. Il riassunto della partita e le altre squadre oggi in campo in Saudi League.

Saudi League: Al Hilal-Al Ittihad 3-1 in rimonta

A spaventare l’Al Ittihad, ci aveva pensato l’ex Chelsea Kanté, con un gol di testa dopo 12 minuti. Prima il pareggio dell’Al Hilal – che ha trovato l’1-1 al 39′ – poi la rimonta nel secondo tempo. Non basta il 5-3-2 di Gallardo, il club di Riyadh ha dominato completamente la partita e trovato i due gol cruciali tra il 59′ e il 67′ che hanno chiuso i conti; entrambe le reti sono arrivate dagli assist di Milinkovic-Savic. L’Al Hilal continua la sua straordinaria serie di successi, essendo ancora imbattuta e si avvicina a un record storico di 25 vittorie consecutive tra tutte le competizioni.

Saudi League, torna al successo Tatarusanu con l’Abha

Dopo più di tre mesi senza vittorie, Tatarusanu torna alla vittoria mantenendo anche la porta inviolata, con l’Abha che sconfigge l’Al Taee con un punteggio di 2-0, un risultato fondamentale nella lotta per la salvezza. In Saudi League, anche l’Al Riyadh conquista una vittoria importante battendo l’Al Akhdood in trasferta con un punteggio di 2-1.

Saudi League, oggi in campo l’Al Ahli e l’Al Ettifaq di Gerrard

A partire dalle 15:00 ci saranno altre due gare di Saudi League, a chiusura del 22 turno di campionato: Al Khaleej contro l’Al Shabab di Rakitic e il Damac che affronterà l’Al Ettifaq di Gerrard. Dalle 18:00 ci sarà in campo anche l’Al Ahli di Kessié che affronterà l’Al Fateh. Si ricorda che i diritti televisivi della Saudi League PRO sono stati acquisiti da LA7 che trasmette il miglior match del turno anche in onda su LA7/D (ch. 29 dtt.) e in simulcast su LA7.it

