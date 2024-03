Saudi League, Ronaldo infinito: tripletta con l'Al-Nassr e 882esimo gol in carriera

Il portoghese trascina i suoi nella goleada contro l'Al Tai e stacca Messi come bomber di tutti i tempi anche se la media gol della pulce è più alta

31-03-2024 08:51

“A 1000 sarà difficile arrivare, sarebbe un sogno, ma a 900 sì, è possibile”. Così diceva qualche mese fa Cristiano Ronaldo in relazione al numero di gol in carriera e i fatti gli stanno dando ragione. Il portoghese in Saudi League ha segnato una tripletta nel 5-1 con cui l’Al-Nassr ha battuto l’Al Tani, toccando quota 882 reti in carriera.

Il confronto tra Ronaldo e Messi

Per il portoghese sono già 26 i gol in questa edizione della Pro League saudi, in totale nella sua avventura araba il computo è di 53 gol in 59 partite che lo portano a quota 882 gol in carriera. Lionel Messi, il suo diretto inseguitore in questa classifica, ne ha segnati 826, anche se la sua media gol è più alta, visto che li ha segnati in 1.052 partite (0,785%), mentre l’ex Juventus e Real Madrid li ha segnati in 1.216 partite (0,725%). Il fuoriclasse argentino, ancora convalescente dopo l’infortunio che lo ha lasciato fuori dalle amichevoli contro El Salvador e Costa Rica con la Nazionale argentina, ha segnato 16 gol in 19 partite con l’Inter Miami e conta 57 triplette in carriera.

La goleada dell’Al-Nassr

Nonostante il punteggio finale non è stata una passeggiata per l’Al-Nassr Sull’1-1, l’espulsione di Misidjan a metà del primo tempo ha cominciato a ribaltare la partita per la squadra di Luís Castro. Ghareeb ha segnato allo scadere del primo tempo portando Al-Nassr in vantaggio e, al ritorno dagli spogliatoi, Cristiano Ronaldo ha segnato tre gol che lo collocano come capocannoniere della Saudi Pro League con 26 gol. Il campionato, però, resta del tutto impossibile per l’Al-Nassr che, nonostante la vittoria, è ancora a 12 punti dall’inarrestabile leader Al-Hilal.

Ronaldo si scatena nella ripresa

Cr7 si è scatenato nella ripresa, dunque, realizzando una doppietta in meno di cinque minuti. Prima con un tiro forte dentro l’area su cross di Mané e, nell’azione successiva, raccogliendo un rimbalzo sul secondo palo a 20′ dalla fine. L’ultima rete a 5 minuti dal 90′ grazie ad un colpo di testa sul secondo palo su cross di Al-Sulaiheem.