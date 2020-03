Scelta Buffon scatena il veleno dei social

Di ritiro non vuol sentir parlare. Quando l’anno scorso, liberatosi dal Psg, accettò di tornare alla Juventus pur sapendo di dover fare da chioccia a Szczesny, Gigi Buffon non aveva ancora stabilito la data precisa in cui avrebbe appeso i guantoni al chiodo ma dopo l’esperienza di questa stagione, in cui spesso Sarri gli ha dato spazio (concedendogli anche di superare il record di presenze in A di Maldini) ecco la decisione.

Non si ferma

Buffon vuole continuare a giocare, gli sta bene il ruolo di viceportiere della Juve e scommette ancora su se stesso e sul suo fisico.

L’annuncio di Schira

Lo assicura con un tweet anche l’esperto di mercato Niccolò Schira che scrive: “Gigi Buffon ha deciso di continuare a giocare: nelle prossime settimane arriverà il rinnovo del contratto fino al 2021 con la Juventus. Il Campione del Mondo giocherà fino ai 43 anni”.

L’ironia dei social

Arrivano dalle altre tifoserie i commenti più numerosi sulla decisione del portiere, ma sono poco garbati: “Riuscirà a vincere la Champions prima di compiere 75 anni?” o anche “Non so se è piú ridicolo lui o la Juve che gli rinnova il contratto…”.

C’è chi scrive: “Buffon dimostra l’ira e la frustrazione che prova lo juventino nel non vincere una Champions dagli anni 90″ oppure: “Dovrebbe recitare in un film comico” e infine “Ridicolo, ritirati”.

SPORTEVAI | 25-03-2020 09:50