Scene da 'far west' in Porto-Sporting: scoppia una maxi rissa

12-02-2022 14:59

Si è chiuso con una maxi rissa Porto-Sporting Lisbona , il big match del 22° turno del massimo campionato portoghese che venerdì sera metteva punti fondamentali per la rincorsa al titolo.

La gara prometteva grandi emozioni e le emozioni effettivamente non sono mancate. Allo Sporting servivano i tre punti per portarsi a -3 dai ‘Dragoes’ capolista ed il sogno di tornare a casa con il migliore dei risultati possibili sembrava potersi concretizzare al 24’ quando Nuno Santos ha trovato il goal del momentaneo 0-2 (di Paulinho la prima marcatura).

Il Porto ha poi accorciato al 38’ con Fabio Vieira e al 49’ ha visto farsi il discorso più in discesa quando gli ospiti sono rimasti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Coates. I ‘Dragoes’ hanno iniziato a questo punto a spingere sull’acceleratore ed hanno poi pareggia al 78’ con Taremi.

Un pareggio emozionate, ma la sfida passerà alla storia per ciò che è accaduto dopo il triplice fischio finale . All’improvviso infatti la situazione e degenerata ed i giocato delle due squadre hanno iniziato a scambiarsi colpi proibiti. In particolare i giocatori del Porto sono andati su tutte le furie quando Palhinha ha colpito Marchesin e da allora il tutto è diventato incontrollabile.

I giocatori delle due squadre hanno iniziato a scagliarsi gli uni contro gli altri e in particolare Pepe è stato tra i più caldi di tutti. Alle scene da ‘far west’ hanno partecipato anche gli uomini delle panchine e anche alcuni addetti ai lavori che erano a bordo campo e che si sono ‘fatti giustizia’ colpendo Matheus Reis che ha mostrato il dito medio alla tifoseria di casa.

Sono serviti oltre cinque minuti e quattro espulsioni ( Pepe e Marchesin per il Porto e Tabata e Pahlinha per lo Sporting ) per riportare la calma.

Il tutto si è poi spostato anche all’esterno del campo, visto che i presidenti delle due squadre si sono lanciati accuse reciproche.

