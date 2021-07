Scherma, Samele amareggiato per l’argento

Sebbene sia un risultato di notevole valore quello conseguito nella finale individuale della sciabola, Luigi Samele fa fatica a mandar giù l’amarezza per essere arrivato a un passo dall’oro.

Per il foggiano, infatti, quella avuta contro Szilagyi era un’occasione irripetibile ma, visto il campione che si è trovato ad affrontare, l’argento in fin dei conti non è assolutamente un risultato da buttare.

“Sarò nella storia della scherma, ma buon terrone mi sta ancora bollendo il sangue” ha detto scherzando il pugliese classe 1987.

“Il secondo posto è meglio di terzo, peccato perché sono ancora arrabbiato. Deve ancora passarmi l’incazzatura per la sconfitta ma se mi avessero detto ieri che avrei vinto la medaglia d’argento avrei firmato. Ma sono felice, anche se non riesco ancora a realizzare.

Mi faccio un bellissimo regalo di compleanno”, ha detto il quasi trentaquattrenne, pronto a festeggiare gli anni con un brillante argento al collo.

OMNISPORT | 24-07-2021 16:26