Schumacher: ricattavano la famiglia del campione, due arresti in Germania

I familiari del campione avevano ricevuto un file la cui eventuale pubblicazione sarebbe risultata sgradita: gli inquirenti sono riusciti a risalire a chi l’aveva inviato

Due uomini sono stati arrestati in Germania per aver tentato di ricattare la famiglia di Michael Schumacher e ora rischiano una multa severa o il carcere fino a 5 anni. Alla base del ricatto, alcuni file la cui diffusione non sarebbe stata gradita dai familiari del campione di F1.

Schumacher: arrestati due uomini per un ricatto alla famiglia

Sono padre e figlio di 53 e 30 anni i due uomini arrestati dalla polizia tedesca per un tentativo di ricatto ai danni della famiglia di Michael Schumacher, icona della Formula 1 rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci nel 2013. La notizia è stata diffusa da Der Spiegel, secondo cui i due avrebbero chiesto una somma milionaria alla famiglia di Schumi.

Schumacher: un file ha condannato i ricattatori

Se non la famiglia Schumacher non avesse pagato, i due uomini avrebbero diffuso alcuni file la cui pubblicazione non sarebbe stata gradita dai familiari di Schumi. Per provare le proprie intenzioni e dare credibilità alla propria minaccia, i due avrebbero inviato alcuni file: grazie a un’indagine informatica la Procura di Wuppertal, che ha avviato le indagini dopo essere stata allertata dalla famiglia Schumacher, è stata in grado di risalire ai ricattatori, facendo scattare le manette.

Schumacher: il secondo ricatto ai danni dei familiari

I due uomini rischiano ora una multa severa o una pena detentiva fino a 5 anni di carcere. Il loro non è il primo caso di ricatto ai danni degli Schumacher: già nel 2017 un 25enne era stato condannato per aver chiesto 900mila euro a Corinna Betsch Schumacher, moglie del campione.