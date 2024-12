Sci alpino, Brignone salta lo slalom di Semmering "per concentrarsi sulle prossime gare". L'Italia punta su Collomb

Dopo il trionfo in gigante, Federica Brignone rinuncia a correre lo slalom di Semmering, spiegando di voler pensare già all'intenso calendario di gennaio. Collomb punta a una top 15

Ha un pettorale rosso da sfoggiare, ma Federica Brignone se lo terrà stretto (spera) per l’anno che verrà. Quasi fosse una sorta di… intimo di capodanno, che deve essere rigorosamente rosso: a Semmering domani la pettorina più ambita della Coppa del Mondo resterà però chiusa in un cassetto, perché Federica non prenderà parte allo slalom speciale che chiuderà il 2024 al femminile dello sci alpino. Ma non c’è da stupirsi troppo: lo slalom è l’ultimo dei pensieri della valdostana, che ha già fatto sapere di avere occhi solo e soltanto per il prossimo appuntamento sulle nevi di Kranjska Gora.

Federica guarda e passa: punta già a Kranjska Gora

In realtà, dopo la trasferta americana, la stessa Federica aveva fatto sapere di voler disputare anche le gare tra i pali stretti quando il calendario glielo avrebbe consentito. Il motivo? Con Shiffrin fuori dai giochi a tempo indeterminato, e ben sapendo che Gut-Behrami e Goggia non si cimentano mai in slalom, ecco che l’opportunità poteva presentarsi ghiotta per racimolare qualche punto extra nella corsa alla sfera di cristallo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma a Semmering la Brignone ha deciso di non forzare troppo la mano: la vittoria in gigante sulla “Panorama” le ha dato quella spinta (anche morale) che le serviva dopo un periodo in chiaroscuro, e probabilmente è stato questo il motivo che l’ha convinta a preparare meglio i prossimi appuntamenti, evitando di sprecare energie nella gara di domenica. Anche perché, sebbene non disdegni troppo le gare tra i pali stretti, da quando hanno tolto le combinate dal programma di Coppa del Mondo anche Federica s’è convinta a insistere di più sulle discipline veloci, più congeniali alle sue caratteristiche.

Collomb e Peterlini, ragazze “terribili” per il colpo

A Semmering, insomma, l’Italia proverà ad “accontentarsi” con quelle poche risorse di cui dispone nel settore attualmente più “scoperto” di tutto il programma. Perché in slalom al femminile c’è solo da sperare di far crescere bene le tante giovani che un po’ a fatica, ma con perseveranza, stanno cercando di affacciarsi sul palcoscenico del circo bianco. Di sicuro quella con maggiori prospettive è Giorgia Collomb, 18 anni compiuti lo scorso 17 ottobre, che è già stata capace di andare a punti nello slalom di Killington (dove ha chiuso 16esima) e prima ancora nel gigante sempre di Killington (al 19esimo posto).

Oggi sulla “Panorama” ha mancato la qualificazione alla seconda manche (scendeva però col pettorale 61), ma domani potrebbe puntare a entrare tra le prime 15 per la prima volta in carriera. L’altra freccia all’arco azzurro sarà Martina Peterlini, sin qui la migliore delle italiane tra i pali stretti in questa stagione, 17esima a Levi e poi 20esima a Gurgl (ha invece inforcato a Killington nell’ultimo speciale). In gara anche Lara Della Mea, Marta Rossetti, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi. Logica favorita Camille Rast, leader di specialità, che si riprenderebbe automaticamente il pettorale rosso salendo sul podio di giornata.

Brignone spiega perché salta lo slalom

Tornando a Federica, è chiaro che il successo di Semmering (il secondo stagionale dopo quello all’esordio a Soelden) le permette di allargare decisamente gli orizzonti in chiave Coppa del Mondo. “Ci tenevo a vincere sulla “Panorama”, dove sin qui non ero mai riuscita ad andare sul podio in carriera. La neve insolitamente primaverile m’ha aiutato, anche se poi sono stata brava soprattutto a trovare le giuste sensazioni e ad assecondarle mentre scendevo. Perché non correrò lo slalom? Gennaio sarà un mese molto intenso, che ci vedrà gareggiare con tanta frequenza e penso sia giusto concentrarsi su quelle che sono le gare a me più congeniali”.

Federica ha ritrovato il sorriso dopo un periodo non troppo soddisfacente e adesso vuol alzare sensibilmente l’asticella. “Ho la sensazione che ogni anno che passa miglioro, ed è il motivo per il quale continuo a gareggiare. Ho trovato un equilibrio anche mentale che mi sta dando veramente la spinta per crescere di gara in gara e questa è una cosa che so bene quanto non fosse scontata”.