Sci alpino, dove vedere in tv e streaming le gare di CdM 2020-21

La coppa del mondo di sci alpino edizione 2020-21 consta di 38 gare per il titolo maschile e 34 per quello femminile. Gli uomini dovranno disputare 11 slalom speciali con alcune gare disputate in notturna come per esempio Madonna di Campiglio; 10 slalom giganti, 7 SuperG e 8 discese libere e in più uno slalom parallelo. Ci sono appuntamenti classici come le tappe italiane di Madonna di Campiglio, Bormio, Alta Badia e Val Gardena e poi ancora gare su piste immancabili come Kitzbuhel, Wengen, Schladming e Garmisch. La stagione, ovviamente condizionata dalle misure anti-Covid, ha preso il via a Soelden il 18 ottobre scorso e termina a Lanzerheide a metà marzo.

Calendario completo gare coppa del mondo maschile sci alpino 2020-21

La coppa del mondo femminile invece prevede 34 gare in tutto: 8 slalom più uno in notturna, 9 slalom giganti, 7 SuperG, 8 discese libere e 1 slalom parallelo. In Italia si disputa solo la gara del 26 gennaio a Plan de Corones. La stagione dello sci rosa è iniziata a Soelden il 17 ottobre e termina a Lanzerheide a metà marzo.

Dove vedere le gare di sci in tv e streaming

Quasi tutte le gare di coppa del mondo di sci sono in orario molto accessibile: di solito di mattino, ma anche pomeriggio. Unica eccezione la tappa cinese della CdM femminile.

La coppa del mondo di sci si può vedere su Dazn che copre tutte le tappe del calendario. Per sottoscrivere l’abbonamento clicca qui

Le gare sono visibili anche sui canali tematici della Rai e in streaming anche su RaiPlay.

