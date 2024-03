Sci alpino femminile, Federica Brignone ad Are ci prova anche in slalom; allenamenti durissimi per Sofia Goggia

Dopo la due giorni di Kvitfjell il circo bianco al femminile si sposta ad Are, in Svezia, per il penultimo appuntamento della stagione con Federica Brignone che ci proverà anche in slalom. Intanto Goggia continua a lavorare dopo l’infortunio

05-03-2024 19:30

La stagione dello sci alpino volge al termine, ancora poche gare prima della fine di una stagione intensa ma che ha visto allo stesso tempo troppe gare cancellate a causa delle condizioni meteo. Sono gli ultimi appuntamenti per Federica Brignone e compagne che dopo la tappa di Kvitfjell, volano ad Are in Svezia dove nel prossimo fine settimana sono in programma un gigante e uno slalom speciale.

Federica Brignone ci prova anche in slalom

Non è la sua specialità, lo slalom speciale, ma Federica Brignone vuole provarci lo stesso. Arrivati agli ultimi appuntamenti della stagione, la 33enne milanese vuole approfittare di tutte le occasioni per provare a portare a casa dei punti. Su Instagram, l’azzurra ha postato anche un video che la vede alla prova con degli allenamenti nello speciale e chissà che il finale di stagione non gli possa regalare una soddisfazione inattesa. Per lei si tratta di un ritorno a distanza di mesi dopo l’uscita nella prima manche nella gara di Lienz a fine dicembre.

Are: le azzurre in gara sabato e domenica

La FISI ha annunciato le atlete azzurre che saranno impegnate nel prossimo fine settimana nel gigante e nello slalom speciale di Are. Il gigante vedrà ai nastri di partenza Federica Brignone (seconda nella classifica di specialità ma lontana 135 punti da Gut-Behrami), Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, e Lara Della Mea. Alla prova di slalom in programma domenica invece sono iscritte oltre a Federica Brignone, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.

Goggia: allenamenti durissimi in palestra

Intanto continua il durissimo allenamento di Sofia Goggia per il recupero dopo l’infortunio. La sciatrice bergamasca sembra aver voglia di spaccare il mondo, ha accettato con serenità l’ennesima sfortuna che gli è capitata ed è ripartita immediatamente. Sui social sta documentando tutto il suo lavoro, nell’ultimo video la si vede in palestra con il suo preparatore fisico mentre lavora già con i pesi pur non potendo ancora poggiare a terra la gamba infortunata. Una dimostrazione di impegno e di voglia di tornare che ha ricevuto l’applauso di tanti tifosi che continuano a incitarla anche in questa fase. Nel prossimo fine settimana sarà sicuramente davanti alla televisione per fare il tifo per le sue compagne, lei che vanta l’unico successo italiano ad Are nella discesa del 2018.

