Sci alpino, Brignone in “rosso” per il gigante di Kranjska Gora: Goggia al debutto, Shiffrin ancora ferma

Il circo bianco femminile si sposta in Slovenia per una gara di gigante e una di slalom con Sofia che gareggia per la prima volta in stagione in gigante. Intanto migliorano le condizioni di Sarrazin

E’ stata una pausa natalizia all’insegna del lavoro per le ragazze del circo bianco. Pochissimi giorni di relax e tanto lavoro in vista del primo appuntamento del 2025 con la tappa di Kranjska Gora che presenta un doppio impegno per le ragazze prima in gigante e poi in slalom. Un appuntamento molto atteso per l’Italia soprattutto nella giornata di sabato.

Brignone “in rosso”, Goggia al debutto

Federica Brignone, dopo il successo di Semmering, arriva all’appuntamento in gigante a Kranjska Gora con il pettorale rosso come leader di specialità. E’ un momento chiave per l’azzurra che deve provare a fare punti per riuscire ad alimentare il sogno di vincere la Coppa del Mondo. In Slovenia potrebbe provare anche il doppio impegno, cercando di racimolare qualcosa anche nella gara di slalom in programma domenica e per cui si è allenata negli ultimi giorni.

E’ il momento del debutto in gigante invece per Sofia Goggia che al rientro sembra non aver risentito per l’assenza dopo l’infortunio che l’ha costretta a star fermi per mesi. Nelle prime gare di velocità la bergamasca è sembrata subito in forma super e ora vuole confermare i suoi progressi anche nella disciplina più tecnica del gigante, dove ha mostrato grandi miglioramenti nella scorsa stagione.

Shiffrin: il rientro è ancora lontano

Mikaela Shiffrin sembra ancora abbastanza lontana dal ritorno alle gare. La sciatrice statunitense che si è infortunata lo scorso 30 novembre sta seguendo un percorso di riabilitazione per tornare alle gare a seguito dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposta ma non c’è ancora una data per il rientro: “Sto facendo progressi e ora devo provare a recuperare tutta la mia forza. Ho davanti ancora tante ore di palestra e di riabilitazione ma ne sto venendo fuori. Spero di poter cominciare a fare qualche curva già la prossima settimana. Ma c’è ancora molta strada da fare”.

Le condizioni di Sarrazin

Dalla Francia, intanto, arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni dello sciatore Cyprien Sarrazin dopo la bruttissima caduta nella discesa libera di Bormio. La nazionale francese ha infatti fatto sapere che le condizioni “sono stabili e ora lo attende un lungo percorso di recupero e riabilitazione. Non sono state riportate altre lesioni gravi nell’incidente”. Lo sciatore tornerà in Francia già nella giornata di domani ma sui tempi di recupero e sull’eventuale ritorno in gara c’è ancora incertezza.