Gigante maschile di Schladming, Meillard al comando: De Aliprandini c'è, splendido Talacci, male Vinatzer

Lo slalom gigante in notturna sulla sulla mitica Planai di Schladming vede al comando lo svizzero. Quattro gli italiani che si prendono il pass per la seconda manche, con il capitano azzurro a un soffio dalla top ten

È il meteo a fare da protagonista in avvio di serata sulla mitica Planai di Schladming, in Austria, dove la pioggia e la neve (previste nelle scorse ore) hanno costretto i direttori di gara ad abbassare la partenza allo start di riserva per la prima manche dello slalom gigante maschile in notturna. Al termine di una batteria tiratissima, sono quattro gli azzurri che accedono alla seconda manche, De Aliprandini è undicesimo a 0”82 dal leader, lo svizzero Loic Meillard. Male Alex Vinatzer, 31esimo ed eliminato.

Meillard al comando dopo la prima manche

A due settimane da Adelboden che aveva visto Luca De Aliprandini prendersi il podio con uno splendido terzo posto, il ritorno dello slalom gigante maschile in quel di Schladming ha visto la prima manche parlare svizzero, con il primo posto centrato da Loic Meillard. Graduatoria comunque cortissima, con i norvegesi Alexander Steen Olsen e Henrik Kristoffersen attardati rispettivamente di 0”11 e di 0”24.

De Aliprandini ai piedi della top ten

In gara con il pettorale numero 12, De Aliprandini ha chiuso a 0”82 dal leader della corsa, appena fuori dalla top ten, in undicesima posizione. Il capitano azzurro è il primo dei quattro italiani capaci di strappare il pass per la seconda manche in programma alle 20.45, una manche che verosimilmente lo vedrà alzare i giri per andare a caccia del podio, nella speranza di assistere a un’altra delle sue rimonte.

Gli altri azzurri in gara

Gli altri azzurri ancora in gara sono Filippo Della Vite, che cede 1”49 e chiude la prima manche al 23esimo. Quattro posizioni più indietro, l’ottimo Simon Talacci con 1”82. Chiude il quartetto Giovanni Borsotti, che si prende il 30esimo piazzamento con un ritardo di 1”95. Estromessi dalla seconda batteria Alex Vinatzer (31esimo a 2”21) e Tobias Kastlunger (57esimo a 3”42).

Sci alpino slalom gigante maschile Schladming, ordine arrivo prima manche

Questo l’ordine di arrivo della prima manche dello slalom gigante di Schladming valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile:

L. Meillard (SUI) 51.43 A. Steen Olsen (NOR) a 0”11 H. Kristoffersen (NOR) a 0”24 Z. Kranjec (SLO) a 0”25 S. Brennsteiner (AUT) a 0”33

11. Luca De Aliprandini (ITA) a 0”82

23. F. Della Vite (ITA) a 1”49

27. S. Talacci (ITA) a 1”82

30. G. Borsotti (ITA) a 1”95

31. A. Vinatzer (ITA) a 2”21

57. T. Kastlunger (ITA) a 3”42