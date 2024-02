Sci alpino, Sofia Goggia mostra i suoi progressi su Instagram; Brignone e Bassino pensano alla Val di Fassa

Sofia Goggia non vede l’ora di rientrare e su Instagram mostra i progressi fatti dall’intervento mentre Brignone e Bassino mettono nel mirino i due SuperG in Val di Fassa

20-02-2024 15:12

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Sofia Goggia scalpita, se così si può dire, in vista della prossima stagione. Il brutto infortunio subito in allenamento sembra non aver demoralizzato la sciatrice azzurra che ha subito cominciato la riabilitazione per tornare presto ad allenarsi. Nel frattempo però tocca alle sue compagne di squadra, Federica Brignone e Marta Bassino, guidare la carica in questo finale di stagione.

Sofia Goggia: “Posso finalmente mettere una scarpa”

Sofia Goggia ha deciso di utilizzare i social e in particolare la sua pagina Instagram per tenere aggiornati i fan sulle sue condizioni. La sciatrice azzurra non si è fatta prendere dallo scoramento per il brutto infortuno che ha subito in allenamento, anzi come ha fatto anche in passato, ha subito ricominciato la marcia per poter essere in pista il prima possibile.

I progressi si cominciano a vedere da quando mostra nel suo ultimo video su Instagram: “Attenzione, oggi martedì 20 febbraio, nonostante il tempo passi con una lentezza tale da non capire più qualche giorno sia, ho fatto il grande progresso di mettere per la prima volta una scarpa dall’incidente. E’ un progresso”.

Il ritorno della Valanga Rosa

La squadra italiana femminile sembra pronta a riprendere a dominare il mondo dello sci alpino. Lo scorso weekend a Crans Montana è stato davvero fantastico per i colori azzurri. Nella prima discesa in programma sulle nevi svizzere è arrivata una tripletta ai piedi del podio con Pirovano, Bassino e Brignone rispettivamente quarta, quinta e sesta. Nella discesa del sabato però la gioia più grande con la doppietta firmata da Marta Bassino e da Federica Brignone che sono salite sui sue gradini più alti del podio. E infine nel superG che ha chiuso il fine settimana è arrivato il doppio podio sempre con Bassino e Brignone protagonista.

Il circo bianco si sposta in Val di Fassa

L’Italia spera di continua a lanciare la sua Valanga Rosa anche in occasione dei due SuperG che si terranno sabato e domenica in Val di Fassa, sulla pista “La Volata” al Passo di San Pellegrino. Bassino e Brignone ci arrivano con la volontà di provare a vincere davanti al pubblico di casa ma anche con la voglia di provare a scalare la classifica di specialità e quella generale. Ma la pattuglia azzurra che spera di far bene davanti al pubblico di casa è molto nutrita con la presenza della sempre più solida Laura Pirovano, e del gruppo che dietro di loro spera di inserirsi nelle posizioni che contano composto da Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi e Sara Thaler.

Sci alpino: il calendario delle gare femminili