Sci alpino, St. Anton: cancellata la seconda prova di discesa. La Fis “regala” Sestriere a Brignone e Goggia

La seconda prova cronometrata della discesa libera in programma a St. Anton: ieri Federica Brignone era stata la migliore. Intanto a Sestriere il gigante cancellato in Canada

Non ci sarà la seconda prova cronometrata per la discesa libera in programma domani sulla pista di St. Anton in Austria. Un’opportunità in meno per le ragazze del circo bianco di prendere confidenza con la neve e le asperità del terreno in vista di una gara che potrebbe essere già molto importante ai fini della classifica di specialità e anche di Coppa del Mondo.

Cancellata la seconda prova: cosa è successo

Lo sci alpino è lo sport che maggiormente risente delle condizioni meteorologiche e le atlete sono ormai abituate a fare i conti con gli imprevisti. La nevicata caduta nel corso della notte in Austria ha messo tutti in difficoltà con gli organizzatori che non hanno avuto la possibilità di correre ai ripari e hanno preferito dedicare più tempo per mettere tutto in ordine in vista della discesa libera in programma domani alle ore 11.15.

Brignone velocissima, Goggia c’è

La vigilia resta dunque scandita dai tempi fatti registrare nella prima prova cronometrata e che hanno messo subito in evidenza una prestazione mostruosa di Federica Brignone. La veterana azzurra ha rifilato oltre un secondo di distacco a tutte le avversarie con Gut-Behrami e Sofia Goggia come prime inseguitrici. Ottimo comportamento in prova anche per Laura Pirovano, con l’azzurra che sembra aver trovato una buona regolarità ad alti livelli in queste prime uscite stagionali. Ed è tornata a farsi vedere anche Lindsey Vonn, che dopo il rientro dopo sei anni di assenza vuole farsi vedere nelle posizioni che contano.

Nonostante una prova in meno Brignone sembra essere fiduciosa sul fine settimana: “Domani le condizioni saranno diverse rispetto a giovedì, quindi sarà come se fosse tutto nuovo. Non ci saranno la stessa neve, né le stesse temperature. Io proverò a fare il massimo ma senza strafare per non commettere gli stessi errori di fine stagione. Ho voglia di gare velocità e prendere il ritmo su una pista che mi piace molto”.

Fis: il regalo a Brignone e Goggia

Dalla Federazione internazionale intanto arriva una “mezza” buona notizia per Federica Brignone e Sofia Goggia. La Fis ha infatti deciso che uno dei due giganti cancellati a Mont Tremblant in Canada e in programma il 7 e 8 dicembre scorsi, verranno recuperati al Sestriere. Alle due gare già in programma (gigante sabato 22 febbraio e slalom domenica 23), si aggiunge infatti un altro gigante che andrà in scena venerdì 21 febbraio.

La cancellazione dei giganti canadesi e le ipotesi su un mancato recupero avevano fatto arrabbiare Federica Brignone (vincitrice nella disciplina a Soelde e Semmering): “E’ una buona notizia – dice ora da St. Anton – spero sia possibile recuperare anche il secondo, anche se lo spazio non è molto. Dopo i Mondiali, ogni fine settimana ci saranno tre gare e sarà un finale di stagione molto duro”. Ora la possibilità di recuperare almeno uno de due giganti le consente di avere qualche speranza in più anche in ottima Coppa del Mondo, e lo stesso discorso vale per Sofia Goggia.