Sci, Goggia ritrova il podio in discesa: Coppa di specialità a un passo

27-02-2022 11:24

Ritrova il podio in Coppa del Mondo, Sofia Goggia. Sulle nevi di Crans Montana, dopo il dodicesimo posto di ieri, oggi è arrivato un preziosissimo terzo posto in chiave Coppa di specialità.

Sofia Goggia, per lei arriva il terzo posto a Crans Montana

L’obiettivo era quello di stare davanti, nonostante la condizione fisica non sia ancora ottimale a Corinne Suter. Detto fatto: l’azzurra nella seconda discesa di Crans finisce terza davanti alla svizzera. Ora la classifica di specialità dice Goggia a 482 e Suter a 407. Manca così solo una gara alle finali Courchevel/Meribel. In caso di vittoria della Suter basterà anche un decimo posto per vincere l’ambita coppa. A vincere la gara è vince la Nufer davanti a Ledecka e terza appunto Sofia Goggia.

Sofia Goggia, 40esimo podio per l’azzurra

Per la bergamasca, argento ai recenti Giochi Olimpici di Pechino 2022, il terzo posto di oggi è il 40esimo podio in carriera. Un podio che vale veramente tanto e che le permette di difendere il pettorale rosso. Da evidenziare anche il primo podio in carriera di Priska Nufer, mentre alle spalle Ester Ledecka, che ieri aveva vinto la prima gara. La diretta inseguitrice di Sofia, Corinne Suter è quarta a 27 centesimi.

Sofia Goggia terza in discesa, bene anche la Brignone

Federica Brignone, tra le protagoniste ai Giochi Olimpici di Pechino è autrice di una buona prova in discesa, specialità mai a lei troppo congeniale. L’azzurra termina infatti settima 33/100, grazie a una prima parte di gara ben sciata. Termina tredicesima invece Elena Curtoni (a 88/100), mentre Nadia Delago è ventesima a 1”32. La sorella maggiore Nicol salta una porta ed esce dopo un primo ottimo intermedio.

OMNISPORT