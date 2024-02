Sci, slalom speciale Soldeu: prima manche a Swenn Larsson, la Moltzan è incollata. Brava la Rossetti

Nella prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo femminile a Soldeu comanda la svedese Anna Swenn Larsson che ha preceduto di una inezia l'americana Paula Moltzan. Bene Rossetti e Peterlini

11-02-2024 11:30

Non c’era la Shiffrin, non c’era la Vlhova, non era la gara di Lara Gut. Slalom speciale di Coppa del Mondo femminile privo di stelle a Soldeu. Sulle nevi del Principato di Andorra la classe operaia va in paradiso con il miglior tempo dopo la prima manche della svedese Anna Swenn Larsson che ha preceduto di una inezia l’americana Paula Moltzan.

Ma come ieri in gigante distacchi minimi con 8 atlete in un secondo quindi tutto può succedere nella seconda manche dalle 13.30. Tra le italiane bene la Rossetti 19sima con un pettorale alto, un po’ più dietro la Peterlini a rischio di uscire dalle 30 come purtroppo successo a Della Mea.

Sci, slalom speciale Soldeu: duello Swenn Larsson-Moltzan

Sotto un leggero nevischio si è svolta la prima manche dello slalom speciale di Soldeu senza Mikaela Shiffrin ancora alle prese con l’infortunio post Cortina (che potrebbe vincere la coppa se Duerr non dovesse fare bene) e l’altra stella della specialità Petra Vlhova per cui la stagione è già finita. Ma non c’era nemmeno Lara Gut che non fa lo slalom a cui è bastato vincere ieri in gigante per andare in testa alla Coppa del Mondo superando proprio la convalescente Shiffrin.

Tornando alla gara di Andorra, miglior tempo per la svedese Anna Swenn Larsson che comanda con soli 14 centesimi di margine sull’americana Paula Moltzan. Terza la corata Ljutic, poi la canadese Nullmeyer e la tedesca Lena Duerr. Distacchi molto ravvicinati con 8 atlete all’interno di un secondo.

Slalom speciale Soldeu: le italiane, brava la Rossetti

Senza Brignone, Goggia (infortunata, stagione finita) e Bassino che non disputano lo slalom l’Italia aveva solo un’atleta a partire nelle prime 30. Martina Peterlini scesa col 27 non ha fatto bene ed è al limite tra l’avere un buon pettorale nella seconda manche con l’inversione dei 30 o restare fuori come successo a Lara Della Mea.

Buonissima invece la prova di Marta Rossetti che scesa col 32 ha chiuso dentro le prime 20, diciannovesima. Fuori Beatrice Sola.

Sci, slalom speciale Soldeu: così dopo la prima manche